Edirne'de yakalanan Kırgız çoban DEAŞ üyesi çıktı
Edirne'de jandarma ekiplerince yakalanan çobanın DEAŞ üyesi olduğu belirlendi
|09 Ocak 2020 15:54
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Edirne'de jandarma ekiplerince yakalanan çobanın DEAŞ üyesi olduğu belirlendi.
Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Değirmenyeni köyünde çobanlık yapan Kırgızistan uyruklu K.K'yi yakaladı. Ekiplerin yaptığı soruşturmada K.K.'nin DEAŞ üyesi olduğu ve hakkındaki 6 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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