Cumhurbaşkanlığı İK'dan, kariyer.net'e rakip site
|09 Ocak 2020 16:20
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Yetenek Kapısını üniversitelerin hizmetine sundu.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, şu açıklamayı yaptı:
"Öğrenci ve mezunların nitelikli istihdamına katkı sağlamak amacıyla bir internet platformu olan 'Yetenek Kapısı'nı üniversitelerin hizmetine sunmuştur.
'Yetenek Kapısı' platformu gençler ve işverenlerin sürekli iletişimde kalabilmelerini sağlamaktadır.
Öğrenci ve mezunlar, 'Yetenek Kapısı'nda profil oluşturarak işverenlere daha kolay ulaşabilecek, Kariyer Merkezleri ve Yetenek Kapısı üzerinden öğrenci ve işveren arasındaki iletişim sürekli takip edilebilecektir.
Siz öğrencilerimizin de bu platforma üye olmasını beklemekteyiz.
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