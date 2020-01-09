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Ağrı'da gökyüzünde dairesel iz bırakan hava aracı dikkati çekti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kavisler çizerek uçan bir hava aracının gökyüzünde bıraktığı dairesel iz, ilginç görüntü oluşturdu
 09 Ocak 2020 16:29
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Ağrı'da gökyüzünde dairesel iz bırakan hava aracı dikkati çekti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kavisler çizerek uçan bir hava aracının gökyüzünde bıraktığı dairesel iz, ilginç görüntü oluşturdu.

İlçe semalarında öğleden sonra görülen bir hava aracı, yöre halkının dikkatini çekti.

Kavisler çizerek iki saat boyunca bölgede uçan hava aracı, gökyüzünde farklı dairesel iz bıraktı.

Zaman zaman alçak uçuş yaptığı görülen hava aracı, bir süre sonra gözden kayboldu.


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Anadolu Ajansı
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