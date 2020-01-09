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Kamuda çalışan engelli memur sayısı 10 kat arttı

Engelli istihdamı 2002'ye kıyasla yaklaşık 10 kat artarak, 56 bin 500 kişiye yükseldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verilerine göre, 2002'de 45 bin 621 olan engelli işçi sayısı 2019'da 123 bin 261'e ulaştı
 09 Ocak 2020 16:57
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Kamuda çalışan engelli memur sayısı 10 kat arttı

Türkiye'de yapılan iyileştirmeler sonucunda kamuda engelli istihdamı 2002'ye kıyasla yaklaşık 10 kat artarak, 56 bin 500 kişiye yükseldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde engelliler için bakım hizmetlerinden sağlığa, eğitimden erişebilirlik ve istihdama uzanan çok sayıda politika ve proje hayata geçirildi. Bu çerçevede engellilerin çalışan ve üreten bireyler olmaları için istihdam olanakları önemli ölçüde artırıldı.

Bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Engelli Vatandaşların ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni" kapsamında 1304 engelli ile 1561 gencin kamu kurumlarına ataması yapıldı.

Bakanlığın verilerine göre, kamuda istihdam edilen engelli memur sayısında yaklaşık 10 kat artış yaşandı. Bu kapsamda 2002'de kamuda 5 bin 777 engelli memur çalışırken, bu sayı bugün itibarıyla 56 bin 500 kişiye ulaştı.

2002'de 45 bin 621 olan engelli işçi sayısı da 2019'da 123 bin 261'e yükseldi.

- 50 bin 147 gencin kamuda istihdamı sağlandı

Bakanlıkça, devlet korumasından ayrılan çocukların hem iş hayatı hem de özel yaşamında kendi ayakları üzerinde durabilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gençler için istihdam olanakları oluşturuluyor.

Gençlerin kamu kurumlarına atanmasında kurumsal sınav uygulamasından "merkezi yerleştirme" usulüne geçen Bakanlık, üniversite eğitimini başarıyla tamamlayan gençlere de mezun oldukları alanlarda atanma imkanı getirdi.

Bakanlığın verilerine göre, 2002'de devlet korumasından ayrılan 21 bin 302 genç kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirken, bu sayı 50 bin 147'ye ulaştı.

Ayrıca "Özel Sektör Teşviki" uygulaması kapsamında 4 bin 198 genç de özel sektörde istihdam edildi.
Anadolu Ajansı
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