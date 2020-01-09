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KVKK, şikayetleri online alacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından kurumu yapılan şikayet başvurularının daha hızlı ve etkin bir şekilde yönetilmesi için Elektronik Ortamda hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.
 09 Ocak 2020 16:55
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KVKK, şikayetleri online alacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 15. maddesinde "Kurul, şikayet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar." hükmü yer almakta olup, bu kapsamda Kurumumuza intikal eden şikayetler Kişisel Verileri Koruma Kurulunca sonuçlandırılmaktadır.

Bu süreçte, vatandaşlarımızın başvurularının daha hızlı ve etkin bir şekilde Kurumumuza iletebilmeleri ve takip edebilmelerini teminen "KVKK Şikayet Modülü" 09.01.2020 tarihi itibariyle hizmete açılmış olup, söz konusu Modüle https://sikayet.kvkk.gov.tr internet bağlantısından ulaşılabilmektedir."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Memurlar.Net
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