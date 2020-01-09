KVKK, şikayetleri online alacak
|09 Ocak 2020 16:55
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 15. maddesinde "Kurul, şikayet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar." hükmü yer almakta olup, bu kapsamda Kurumumuza intikal eden şikayetler Kişisel Verileri Koruma Kurulunca sonuçlandırılmaktadır.
Bu süreçte, vatandaşlarımızın başvurularının daha hızlı ve etkin bir şekilde Kurumumuza iletebilmeleri ve takip edebilmelerini teminen "KVKK Şikayet Modülü" 09.01.2020 tarihi itibariyle hizmete açılmış olup, söz konusu Modüle https://sikayet.kvkk.gov.tr internet bağlantısından ulaşılabilmektedir."
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Şikayetlerin Elektronik Ortamda Kurula İletilmesine İlişkin Duyuru: https://t.co/4v09eQ8bVSKVKK (@KVKKurumu) January 9, 2020
Şikayet Modülü: https://t.co/KITZLLyCHc
Şikayet Modülü Kılavuzu: https://t.co/sy10jmyPwn#KVKK #KişiselVeri pic.twitter.com/MbSVNRlOIb
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