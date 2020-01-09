Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|09 Ocak 2020 17:10
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9480
|5,9490
|5,8800
|5,8810
|Avro
|6,6160
|6,6170
|6,5320
|6,5330
|Sterlin
|7,7930
|7,8320
|7,6590
|7,6970
|İsviçre Frangı
|6,1190
|6,1490
|6,0350
|6,0650
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9350
|5,9950
|5,8550
|5,9150
|Avro
|6,5950
|6,6650
|6,5050
|6,5750
|Sterlin
|7,7240
|7,8720
|7,6010
|7,7560
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