2019/1 EKPSS tercihlerinde 98 kadro boş kaldı
|09 Ocak 2020 17:21
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ÖSYM Başkanlığı, 2019/1 EKPSS tercih sonuçlarını açıkladı.
Açıklanan sonuçlara göre 1.139 kadronun 98 adedi boş kaldı. Ortaöğretim düzeyinde boş kadro kalmaz iken önlisans 20 ve lisans düzeyinde ise 78 kadro boş kaldı
Önlisand düzeyinde, hafızlık belgesi şartı da aranan İmam hatip, Müezzin kayyım ve Kuran Kursu Öğreticisi kadroları ile Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği mezunu olma şartı arayan Sağlık teknikerliği kadrosu boş kaldı.
Lisans düzeyinde ise Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Harita Mühendisliği, Dokümantasyon ve Enformasyon, Şehir ve Bölge Planlama, İlahiyat, Otomotiv Mühendisliği, Eczacılık mezunu olma şartları arayan kadrolar boş kaldı
Önlisans düzeyindeki boş kadroları görmek için tıklayın.
Lisans düzeyindeki boş kadroları görmek için tıklayın.EKPSS tercih sonuçları ve taban puanlar açıklandı
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