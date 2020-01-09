Çankırı'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı
Çankırı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı
|09 Ocak 2020 17:44
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Çankırı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
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