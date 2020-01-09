Sayıştay Daire Başkanlığına seçim yapıldı
|09 Ocak 2020 17:46
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Sayıştay Daire Başkanlığına, 3. Daire Üyesi Ali Karakaya seçildi.
Sayıştay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Genel Kurulu toplandı. Söz konusu toplantıda, Sayıştay Daire Başkanlığına, 3. Daire Üyesi Ali Karakaya seçildi.
ALİ KARAKAYA KİMDİR?
Karakaya 1957'de Ankara'da doğdu. 1981'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu.
Çalışma Bakanlığındaki memurluk görevinin ardından Sanayi ve Ticaret Bakanlığında görev yapmaya başlayan Karakaya, burada memurluk, müfettişlik ve başmüfettişlik görevlerini yürüttü.
Et ve Balık Kurumu AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük, TARİŞ İncir Birliği Denetim Kurulu Üyeliği, Kemerköy Termik Santral Yönetim Kurulu Üyeliği ve Müşavirlik görevlerinde de bulunan Karakaya, 2009 yılında Sayıştay Üyeliğine seçildi.
İngilizce bilen Karakaya, evli ve üç çocuk babası.
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