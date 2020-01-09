1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gün sonu altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 478,00 liradan işlem gördü
 09 Ocak 2020 17:52
Yazdır
Gün sonu altın fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,68 azalışla 293,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 478,00 lira, Cumhuriyet altını 1.955,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,68 düşüşle 293,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 301,60301,80 293,50293,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.988,002.009,00 1.934,00 1.955,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 275,00279,00 267,70 271,70
Lira(Tam) Ziynet 1.942,001.962,00 1.890,00 1.910,00
Yarım Ziynet 971,00981,00 945,00 955,00
Çeyrek Ziynet 486,00491,00 473,00 478,00
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yatırımcı hisselere döndü, altın fiyatları karışık
09 Ocak 2020 19:34		 Borsa, Mart 2018'den bu güne en yüksek kapanışını yaptı
09 Ocak 2020 18:24
Dövizde gün sonu fiyatları
09 Ocak 2020 17:10		 Merkez Bankası rezervleri azaldı
09 Ocak 2020 14:58
Dolar'ın düşüşü sürüyor... 5,88'in altına geriledi
09 Ocak 2020 13:43		 Borsa, günün ilk yarısında 117.000 puanın üzerini gördü
09 Ocak 2020 13:16
Çeyrek altın ne kadar?
09 Ocak 2020 12:53		 Gram altın 294 lira seviyelerinde
09 Ocak 2020 11:17
Borsa güne yükselişle başladı
09 Ocak 2020 10:11		 Trump'un açıklaması sonrasında altında sert düşüş
09 Ocak 2020 10:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:41 - Borsa İstanbul'da iki rekor19:37 - Gazeteci Bülent Aydemir'in acı günü19:34 - Yatırımcı hisselere döndü, altın fiyatları karışık19:31 - Lise öğrencisinin feci sonu!19:27 - Isparta'da ilçe sağlık müdürü darbedildi19:23 - Şehit askerler, törenle memleketlerine uğurlandı19:19 - Türk Bakanın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler19:15 - İlçeyi ayağa kaldıran olayda tutuklu sayısı 3'e çıktı19:11 - Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın'ın acı günü19:07 - Kilosu altınla yarışıyor: Tam bir şifa deposu
19:03 - Rize Valisi Kemal Çeber'in acı günü19:00 - Sağlık Bakanlığı, 65-72 yaş arası 20 doktorun atamasını yaptı18:53 - Bakan Çavuşoğlu: Irak halkıyla dayanışmamız devam edecek18:49 - İlksan, iki yönetmelikte değişiklikler yaptı18:46 - 'Son 3 yılın en düşük devlet tahvili faizlerine doğru yol alıyoruz'18:42 - Eski öğretmen, öğrencinin başına demir çubukla vurarak yaraladı18:37 - Kaymakamlık binası inşaatında top mermisi bulundu18:33 - MEB'de, 3 Genel müdürlükteki görev değişimi tamamlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, İran ile ABD arasında büyük bir savaş çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Trump'un açıklaması sonrasında altında sert düşüş
Ziya Selçuk, bu ilçe müdürünü görevden alacak mı?
Meclis'e yeni bir torba yasa teklifi sunulacak
Katip ve müdürlere hakimlik yolu açan teklife Baro'lardan tepki
Dolar'ın düşüşü sürüyor... 5,88'in altına geriledi
SGK'nın yeni Başkanı belli oldu
Güvenlik soruşturması yerine 'arşiv araştırması' ile yetinilecek
2019/1 EKPSS tercihlerinde 98 kadro boş kaldı
İmamoğlu önce depremi tetikler dedi sonra...
'Akrabalarını almak için işten çıkarıyorlar'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
merkezde ve pahalı mı ilçede ve ucuz mu sorunsalı 3
gram altın 3
gmail hesabını davetiye ile almak 4
tutunamayanlar 2
james nunnally 1
Simon fallette 4
martı 2
imajinasyon 2
Emekliler devlete yüktür 3
banknotun madeni paradan daha değerli olması 1
SON İLANLAR
Ayvacık Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Çiçekdağı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Karakapı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çankırı Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İnegöl Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı Alım İlanı
Van İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd.Engelli İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam