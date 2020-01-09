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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde hisse devrine onay

Rekabet Kurulu, Astaldi S.P.A'nın, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerinin IC İçtaş'a devrinin izne tabi olmadığına karar verdi
 09 Ocak 2020 17:54
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde hisse devrine onay

Rekabet Kurulu, Astaldi S.P.A'nın, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerinin IC İçtaş'a devrinin izne tabi olmadığını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yaptığı duyuruya göre Kurul, Astaldi S.p.A'nın ICA IC İçtaş Astaldi Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme AŞ, ICA İçtaş Astaldi adi ortaklığındaki hisselerinin IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına, Astaldi S.p.A'nın IC İçtaş Astaldi ICA İnşaat AŞ ve ICA Astaldi-IC İçtaş WHSD İnşaat AŞ'deki hisselerinin IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi.

Öte yandan Kurul tarafından, United Techologies Corporation'ın savunma ve uzay işlerinin Raytheon Company ile birleştirilmesine ve nihai olarak United Techologies Corporation'ın Raytheon Company'nin tek kontrolünü devralmasına izin verildi.
Anadolu Ajansı
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