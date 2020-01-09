Sivas Adliyesi Seri Muhakeme Bürosunda ilk dava görüldü
|09 Ocak 2020 17:56
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Sivas'ta, mahkemelerde dosya yükünü hafifletmek için 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren Seri Muhakeme Usulü Bürosunda ilk dava görüldü.
Alkollü araç kullandığı gerekçesi ile büroya sevk edilen bir sanığa, 5273 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 179/3 maddesinde tanımlanan alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan 3 ay hapis cezası alabileceği anlatıldı. Yerine 1 ay 15 gün hapis teklifinde bulunuldu. Bunun da 900 TL para cezasına çevrilebileceği açıklandı. Sanık teklifi kabul etti. Davanın karara bağlanması için dosya 4. Asliye Ceza Mahkemesine sevk edildi. Mahkeme davayı hemen gündemine aldı, kararını açıkladı. Cumhuriyet Başsavcılığının teklifi kabul edildi. Sanığa 900 liralık para cezası verildi. Böylece dosya aynı gün içerisinde karara bağlanmış oldu.
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