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Körfez Belediye Başkanı'ndan işçi alımı iddialarına yanıt

Körfez Belediyesi'nin işçi alımı yaptığı yönünde gündeme gelen iddialar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Göreve geldiğimiz günden bu yana işçi de almadık, işçi de çıkarmadık" dedi
 09 Ocak 2020 18:00
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Körfez Belediye Başkanı'ndan işçi alımı iddialarına yanıt

Körfez Belediyesi'nin işçi alımı yaptığı yönünde gündeme gelen iddialar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Göreve geldiğimiz günden bu yana işçi de almadık, işçi de çıkarmadık" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Körfez Belediyesi personel aldı" yönünde gündeme gelen iddialar ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Söğüt, yaptığı yazılı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Körfez Belediyesi'nin personel alımı ya da işten çıkartma yapmadığını belirten Söğüt, "Göreve geldiğimiz günden bu yana işçi de almadık, işçi de çıkarmadık. Haber ve söylemler asılsızdır. Göreve geldiğimiz de 911 personelimiz bulunmaktaydı. Emekli olan arkadaşlarımızla birlikte şu an toplam 879 personelimiz görev yapmaktadır. 'İşçi alımı' ibaresi İŞKUR'un Toplum Yararına Programlar projesi kapsamında çalışan ve sözleşmesi sona eren işçi arkadaşlarımızın İş Başı Eğitimi projesine dahil olması ile alakalıdır. Süreleri dolunca proje kapsamında iş akitleri de son bulacaktır. Bu projelerden birçok belediye olduğu gibi Körfez Belediyesi de yararlanmaktadır" dedi.

Belediyenin personel sayısının düştüğünü ifade eden Söğüt, "Her yıl yenilenen sözleşmeli memurlarımızın bu yıl da sözleşmelerini meclisimiz ile birlikte tavandan yeniledik. Ayrıca emekliliği hak eden personelimizi düzenlediğimiz program ile bu güne kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ettik. Kamuoyuna yansıtıldığı gibi işçi alımı yapılmamıştır, tam aksine emekli olan arkadaşlarımız ile birlikte personel sayımız düşmüştür" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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