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El frenini çekmeyi unuttuğu aracının peşinden metrelerce koştu

Yozgat'ta bir akaryakıt istasyonuna otomobilini yıkamak için giden ve el frenini çekmediği için park ettiği otomobilinin hareket ettiğini gören sürücünün, aracın peşinden koşması güvenlik kamerasına yansıdı
 09 Ocak 2020 18:05
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El frenini çekmeyi unuttuğu aracının peşinden metrelerce koştu

Otomobili ile Yozgat merkez Köseoğlu Mahallesinde bulunan bir petrol istasyonunun araç yıkama bölümüne giden ve otomobilinden el frenini çekmeden park edip inen sürücü, bir anda otomobilinin geri geri gittiğini gördü. Otomobilinin peşinden metrelerce koşan sürücü, otomobili durdurmayı başarmadı.

Otomobil Yozgat şehir merkezinden geçen E- 88 karayolu refüjüne kadar yaklaşık 50 metre geri geri gitti. Otomobil refüje çarparak durabildi. Anayolda o esnada başka bir aracın geçmemesi ve vatandaşların olmaması olası bir kazayı önledi.

Otomobil sürücüsü yolun ortasında duran aracını çalıştırarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.


Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden böyle koştu
İhlas Haber Ajansı
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