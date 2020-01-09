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MEB'de, 3 Genel müdürlükteki görev değişimi tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığında 3 genel müdürlükteki görev değişimleri tamamlandı
 09 Ocak 2020 18:33
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MEB'de, 3 Genel müdürlükteki görev değişimi tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığında, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüklerindeki görev değişimi tamamlandı.

Görev değişimleri şu şekilde tamamlandı:

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü: Yusuf Büyük

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü: Nezir Gül,

Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü: Ahmet Emre Bilgili

Görev değişimi sırasında konuşan Yusuf Büyük "Sayın Bakanımızın tensipleriyle Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü, okuyan yazan nekazet timsali bir arkadaşımızdan almanın da derin hazzı içerisindeyim. Biz bürokratlar için bu koltuklara oturmak beş dakikadır, toparlanmak ise on dakikadır, niye, çekmecelerimizde özel eşyalarımız vardır. Biz herşeye hazırlıklıyız. Mühim olan bulunduğu yerde güzel hizmet yapabilmek ve burdan ayrıldıktan sonra da "çok iyi adamdı" dedirtirmek" dedi.

Halkla temas edecek bir alanda olmaktan haz duyduğunu ifade eden Büyük "Burada geniş bir alan var. Ben de halkımıza dokunmaktan haz alıyorum. Buradaki daire başkanı arkadaşlarımızla çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Nezir beyin yaptıklarına yetişemesek de, biz de buraya, kendisi de özel eğitime, ahmet emre bilgili de yurtdışı eğitime çok şey katacaktır. Hepimizin çok farklı özellikleri var. Hepimiz bulunduğumuz yere iyilik katmak, güzellik katmak için gayret edeceğiz. Aslolan Sayın bakanın başarısıdır. Bize güvenmiştir, inşallah bu güvenini boşa çıkartmayacağız. Nezir beyin burada bıraktığı arkadaşlar benim arkadaşlarım, bıraktığı ekibi benim ekibimdir." dedi.
Memurlar.Net
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