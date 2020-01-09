Bakan Çavuşoğlu: Irak halkıyla dayanışmamız devam edecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son dönemde yaşanan zorlu süreçte Irak halkını yalnız bırakmayacaklarını belirterek, Türkiye'nin Irak ile dayanışmasını sürdüreceğini bildirdi
|09 Ocak 2020 18:53
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son dönemde yaşanan zorlu süreçte Irak halkını yalnız bırakmayacaklarını belirterek, Türkiye'nin Irak ile dayanışmasını sürdüreceğini bildirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile Bağdat'taki görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Halbusi'ye, Türkiye'nin Irak halkına olan sevgisini ve desteğini ilettiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Bu zor günlerinde Iraklı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Irak halkıyla dayanışmamız devam edecek." ifadesini kullandı.
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