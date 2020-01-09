Sağlık Bakanlığı, 65-72 yaş arası 20 doktorun atamasını yaptı
|09 Ocak 2020 19:00
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklama:
2019 Yılı 65-72 Yaş Açıktan Atama Kurası sonucu, uzman tabip, tabip kadrolarına yerleşenlerden, işlemleri tamamlananların atamaları yapılmıştır. Ataması yapılanların isim listesi ekli dosyaya eklenmiş olup ilgililerin göreve başlama işlemleri için bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde yerleştiği birime şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
İlgililere ilanen duyurulur.
SNO ADI SOYADI UNVAN BRANŞ BİRİM ADI
1 AHMET KORKMAZ UZMAN TABİP KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI NEVŞEHİR ÜRGÜP DEVLET HASTANESİ
2 ALİMİRZA CABBAROĞLU TABİP KOCAELİ ÇAYIROVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
3 AYŞE GÜZİN KIZILKANAT UZMAN TABİP ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON İSTANBUL ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HASTANESİ
4 CAHİT KUYUCU UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
5 CEMAL MIZRAK UZMAN TABİP İÇ HASTALIKLARI KARABÜK SAFRANBOLU DEVLET HASTANESİ
6 DURSUN ODABAŞ UZMAN TABİP ÇOCUK ACİL SBÜ KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
7 ENVER DOBOOĞLU UZMAN TABİP ÜROLOJİ KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ
8 HALİT ÇAM UZMAN TABİP ÇOCUK ACİL İSTANBUL SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
9 HASAN GÜRCÜ UZMAN TABİP DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ
10 KADİR KARAHAN UZMAN TABİP KALP VE DAMAR CERRAHİSİ SBÜ SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
11 LAÇİN HABİBİ UZMAN TABİP GENEL CERRAHİ İSTANBUL SBÜ KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
12 MALİK ŞİMŞEK UZMAN TABİP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HATAY DEVLET HASTANESİ
13 MEHDİN ŞEYHANOĞULLARI UZMAN TABİP ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DİYARBAKIR SELAHADDİN EYYUBİ DEVLET HASTANESİ
14 MEHMET NAZIM TABİP SBÜ BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
15 MUSTAFA BOZDAĞ UZMAN TABİP KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ADANA SEYHAN DEVLET HASTANESİ
16 MUSTAFA KÜRTÜNCÜ UZMAN TABİP KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI KAYSERİ DEVLET HASTANESİ
17 MUSTAFA TÜRKMEN UZMAN TABİP ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KAYSERİ DEVLET HASTANESİ
18 MÜSLÜM YILDIZ UZMAN TABİP ÜROLOJİ SBÜ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
19 RAHMİDDİN ŞEVKİ TABİP BURSA ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ
20 TÜNZALE BAYRAMOĞLU UZMAN TABİP KARDİYOLOJİ ADIYAMAN KAHTA DEVLET HASTANESİ
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