Şehit askerler, törenle memleketlerine uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de sürdürülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, teröristlerden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentinin güney bölgesinde yer alan kırsal Arbani köyündeki kontrol noktasına dün teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda, harekat kapsamında Resulayn'da görev yapan Astsubay Sinan Köse (25), Uzman Çavuş Erol Yanık (26), Uzman Onbaşı Halil Karakoç (25) ve Uzman Onbaşı Fatih Akbulut (25) şehit oldu. Saldırıda şehit olan askerler bölgeden alınarak Ceylanpınar'a getirildi. Şehadet haberleri ile ailelerini yasa boğan 4 askerin naaşları bugün Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak tören için Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.

Burada düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ile şehitlerin silah arkadaşları ve aileleri katıldı. Saygı duruşuyla başlayan törende şehitlerin öz geçmişleri okundu. Edilen duaların ardından şehit uzman Çavuş Erol Yanık Gaziantep'e, uzman onbaşı Fatih Akbulut Mardin'e helikopterle, Astsubay Sinan Köse ile Uzman Onbaşı Halil Karakoç ise askeri uçakla Mersin'i uğurlandı.

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI AKBULUT, MARDİN'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Suriye'nin Resulayn kentinde teröristlerin kontrol noktasına bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 4 askerden Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut (26), memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde binlerce kişi tarafından uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde dün akşam saatlerinde teröristlerce bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 4 askerden Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un cenazesi, Şarlıurfa'da düzenlenen törenin ardından helikopterle Mardin'e, oradan da karayoluyla baba evinin bulunduğu Midyat ilçesindeki Bağlar Mahallesi'ne getirildi. Burada alınan helalliğin ardından baba Mehmet Şerif Akbulut, anne Ayşe Akbulut ve kardeşleri şehidin cenaze aracındaki tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Akbulut'un naaşı daha sonra Ebuzeyt Camii'ne getirildi. Buradaki törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti Milletvekili Şehmus Dinçel, şehidin babası Mehmet Şerif Akbulut, yakınları ile 3 bin kişi katıldı. Şehit Fatih Akbulut, kılınan cenaze namazının ardından Kible Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Geçen yıl Temmuz ayında evlenen şehit Fatih Akbulut'un 7 kardeş olduğu belirtildi.

ŞEHİT ASTSUBAY KÖSE, TARSUS'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Suriye'de 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde, yol kontrolü sırasında, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit olan Astsubay Sinan Köse (27), memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentine bağlı Arbani köyünde, yol kontrol noktasına PKK/YPG'li teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Sina Köse ile 3 asker şehit oldu. Şehit Köse'nin cenazesi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Taşobası Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Ulu Cami'de şehit Köse için cenaze töreni düzenlendi. Törene Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın yanı sıra İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli rütbeli askerler, şehidin yakınları, silah arkadaşları ve binlerce kişi katıldı.

Şehidin eşi Yeter, babası Hacı ve annesi Songül Köse, cenaze töreni boyunca gözyaşı döktü. Anne Songül ve baba Hacı Köse, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Songül Köse, oğlunun tabutuna sarılarak, "Canım oğlum, kuzum benim" diyerek, gözyaşı döktü. İlçe Müftüsü Ali Can'ın kıldırdığı namazın ardından şehit Köse için helallik alınmasıyla Türk bayrağına sarılı tabutu, top arabasına konuldu. Şehit Astsubay Sinan Köse'nin cenazesi, götürüldüğü Taşobası Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

ŞEHİT NİŞANLISINI, ASKERİ KIYAFETLE UĞURLADI

Suriye'nin Resulayn kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kontrol noktasına teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık (26) için memleketi Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi. Şehit uzman çavuşun nişanlısı Melek Şanlı, üniforma giyerek asker selamı verdi. Şehidin tabutuna nişanında giydiği takım elbise ve Fenerbahçe atkısı örtüldü.

Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesinde dün akşam saatlerinde TSK'nın kontrol noktası yakınlarında teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık için Bahaeddin Nakıboğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, milletvekilleri ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

NİŞANLISI ÜNİFORMA İLE ASKER SELAMI VERDİ

Dört kardeşten biri olan Erol Yanık'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine nişanda giydiği takım elbise ile tuttuğu takım olan Fenerbahçe'ye ait atkı bırakıldı. Şehidin tabutuna kapanan şehidin annesi Halise Yanık ve nişanlısı Melek Şanlı, uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin askeri üniformasını giyerek asker selamı veren nişanlısı Melek ile bir başka akrabası genç kız gözyaşı döktü. Nişanlısının ardından gözyaşı döken Melek Şanlı, "Yüzüğümü hala çıkarmadım. Parmağımda duruyor" dedi.

Şehit uzman çavuşun cenazesi, İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlıktaki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI KARAKOÇ, MERSİN'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç (26), memleketi Mersin'de toprağa verildi.

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç, yol kontrolü sırasında PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında 3 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Şehit Uzman Onbaşı Karakoç için Mersin'de tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için askerlerin omuzlarında Muğdat Camisi avlusuna getirildi. Buradaki törene şehidin annesi Fatma Karakoç, babası Çetin Karakoç, kardeşleri Cumali Karakoç, Zeki Karakoç, Narin Karakoç, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Mersin Valisi Ali İhsan Su, vali yardımcıları, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı olarak atanan Tuğamiral Ercan Kireçtepe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, milletvekilleri, belediye başkanları, askerler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi kılınan namazın ardından Akbelen Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.