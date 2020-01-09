1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa İstanbul'da iki rekor

Borsa İstanbul, Pay Piyasası'nda bugün 20 milyar 166 milyon 440 bin 51 liralık işlem hacmi ile rekor seviyeye çıktı- VİOP'ta da pay vadeli işlemlerde 2 milyar 47 milyon 573 bin 899 liralık işlem hacmi ile rekor seviyeye ulaşıldı
 09 Ocak 2020 19:41
Yazdır
Borsa İstanbul'da iki rekor

Borsa İstanbul, Pay Piyasası'nda bugün 20 milyar 166 milyon 440 bin 51 liralık işlem hacmi ile rekor seviyeye ulaştı.

Borsa İstanbul, Pay Piyasası'nda bugün 20 milyar 166 milyon 440 bin 51 liralık işlem hacmi, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) pay vadeli işlemlerde de 2 milyar 47 milyon 573 bin 899 liralık işlem hacmi ile rekor seviyeye çıktı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin kaya kamyonu 'Deve' üretime hazırlanıyor
09 Ocak 2020 20:26		 Ekonomi Politikaları ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplandı
09 Ocak 2020 20:21
Konya ileri teknolojili ve katma değerli ürün merkezi olacak
09 Ocak 2020 12:33		 Dolar'da sert düşüş yaşanıyor
09 Ocak 2020 12:09
'Türkiye son çeyrekte yüzde 5 büyüyecek'
09 Ocak 2020 11:51		 TİM Başkanı Gülle: Bu yıl ihracatta hedefimiz 190 milyar dolar
09 Ocak 2020 10:40
Dijital takografa geçişte 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de yayımlandı
09 Ocak 2020 08:55		 Karayollarında durum
09 Ocak 2020 08:37
Pegasus, İran ve Irak'a tarifeli uçuşlarını durdurdu
08 Ocak 2020 21:20		 'Bilinmeyen numaralara' 587 milyon lira harcandı
08 Ocak 2020 21:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:17 - Şehitlerimizi son yolculuklarına uğurladık21:11 - Bakan Akar, Türk-İş Genel Başkanı'nı ziyaret etti21:06 - 8 yıldır kapalı olan müze İslam Eserleri Müzesi olacak21:01 - Trump'a göre Ukrayna uçağı yanlışlıkla düşürülmüş olabilir20:56 - Savcı indirim istedi, avukat bu cevabı verdi!20:51 - 2020 yılı Hac kurası sonuçları açıklandı20:46 - Konya'nın 2 ilçesinde eğitime kar engeli20:41 - Bizans Dönemi'ne ait 40 sikke ele geçirildi20:36 - Meclis üyelerinden CHP'li başkana 'söyleşi' tepkisi20:31 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar büyüdü
20:26 - Türkiye'nin kaya kamyonu 'Deve' üretime hazırlanıyor20:21 - Ekonomi Politikaları ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplandı20:17 - İmamoğlu'nun Alçı'ya 'Birtanesi' demesi gündem oldu20:13 - BBP'li belediye başkanı istifa edip, MHP'ye geçti20:09 - Kapalıçarşı'daki 12 milyonluk dükkanın satışı iptal edildi20:05 - Isparta'da drift atan 5 sürücüye rekor ceza20:01 - Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü19:57 - Bitlis Valisi açıkladı: Milli Parklar'ın 5 personeline ulaştık
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, İran ile ABD arasında büyük bir savaş çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Trump'un açıklaması sonrasında altında sert düşüş
Ziya Selçuk, bu ilçe müdürünü görevden alacak mı?
Meclis'e yeni bir torba yasa teklifi sunulacak
Katip ve müdürlere hakimlik yolu açan teklife Baro'lardan tepki
Dolar'ın düşüşü sürüyor... 5,88'in altına geriledi
SGK'nın yeni Başkanı belli oldu
2019/1 EKPSS tercihlerinde 98 kadro boş kaldı
Güvenlik soruşturması yerine 'arşiv araştırması' ile yetinilecek
İmamoğlu önce depremi tetikler dedi sonra...
Erdoğan: Bir alçak, kızın yüzüne kezzap atıyor, 12 yıl ceza veriliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arda turan'ın başakşehir'le sözleşmesini feshetmesi 3
merkezde ve pahalı mı ilçede ve ucuz mu sorunsalı 3
Simon fallette 5
encarta 1
gmail hesabını davetiye ile almak 4
Sibel ünli 3
proaktif kişilik 2
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 1
Emekliler devlete yüktür 3
Komşusunun esegine tecavüz eden şahsın 300 tl ceza almasi 2
SON İLANLAR
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam