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Kapalıçarşı'daki 12 milyonluk dükkanın satışı iptal edildi

İstanbul'da turistlerin uğrak yeri, dünyaca ünlü tarihi Kapalıçarşı'da, 12 milyon TL bedelle açık artırmaya çıkartılan 9,20 metrekarelik dükkanın satışı, hissedar 4 kardeşin arasındaki anlaşmazlığın giderilmesiyle iptal edildi.
 09 Ocak 2020 20:09
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Kapalıçarşı'daki 12 milyonluk dükkanın satışı iptal edildi

Kapalıçarşı'da, 9,20 metrekarelik Serengil kardeşlere ait dükkan, 12 milyon TL bedelle geçen Kasım ayında açık artırmaya çıkarıldı. İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde ortaklığın satış yoluyla giderilmesi için dava açıldı.

Mahkeme dükkanın satışını açık artırma ile gerçekleştirmek için gazetelere ilan verdi. Stil Altın Alım Satım Merkezi adıyla kullanılan dükkanın satış ilanında İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü, Mısır Çarşısı, Gülhane Parkı, Ayasofya ve Sultanahmet camileri ile Topkapı Sarayı gibi tarihi ve turistik yerlere yürüme mesafesinde olduğu belirtildi.

İlanda dükkanın oldukça yüksek olan gayrimenkul değerinin daha anlaşılabilmesi amacıyla Kapalıçarşı'nın tanıtılması da dikkat çekti.

KARDEŞLER ANLAŞTI, SATIŞ İPTAL

12 milyon TL'lik rekor bedeliyle gündem oluşturan 9,20 metrekarelik dükkanla ilgili DHA'nın mahkeme kaynaklarından aldığı bilgiye göre, hissedarlar Sema, Güneş, Ufuk ve Tarık Serengil kardeşler arasındaki anlaşmazlık sona erdi. Bu nedenle de satıştan vazgeçildi. İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 10 Ocak tarihinde açık artırma usulüyle ihaleye çıkartılması planlanan dükkanla ilgili dosya kapatıldı.
DHA
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