İmamoğlu'nun Alçı'ya 'Birtanesi' demesi gündem oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam Habertürk ekranlarında canlı yayınlanan programda gazetecilerin Kanal İstanbul'la alakalı sorularını cevapladı. İmamoğlu'nun Habertürk yazarı Nagehan Alçı ile olan bir diyaloğu ise Twitter'da trend listesine girdi.

"BİRTANESİ YAPMAYIN YA"

Nagehan Alçı, Kanal İstanbul projesinin tartışıldığı programda İmamoğlu'na "Siz o zaman maliyete itiraz ediyorsunuz" dedi. Bunun üzerine konuşan İmamoğlu ise "Ya Nagehan hanım, birtanesi yapmayın ya" diyerek karşılık verdi.

"DİLEK İMAMOĞLU GÖRMESİN"

İmamoğlu'nun "Birtanesi yapmayın ya" sözleri ise Twitter'da gündem oldu. İmamoğlu ile Alçı arasındaki diyaloğun videosunu paylaşan kullanıcılar, "Dilek İmamoğlu görmesin" diyerek İmamoğlu'nun eşine gönderme yaptı.

SOSYAL MEDYAYA GÜNDEM OLDU

Programda Nagehan Alçı'yla sık sık diyalog içinde olan Ekrem İmamoğlu'nun bir çıkışı daha gündem oldu. Kanal İstanbul projesinin tartışıldığı programda İstanbul'a su sağlaması için yapılan ve duvarlarındaki çatlaklarla gündeme gelen Melen Barajı'ndan 2021'de su verileceğini söyleyen Nagehan Alçı'ya Ekrem İmamoğlu "Bu bilgiyi kimden aldınız?" diye sordu.

Alçı bilgiyi Çevre Bakanlığı'ndan aldığını söyledi. İmamoğlu ise barajın su verme durumuyla ilgili karar mercinin Tarım ve Orman Bakanlığı ve Devlet Su İşleri olduğunu söyledi. Alçı ise, "Sizdeki bilgiyle örtüşüyor mu diye sormak istiyorum" dedi. Alçı ve İmamoğlu arasındaki bu diyalog da izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.