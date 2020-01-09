Ekonomi Politikaları ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplandı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Politikaları Kurulu ile Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplantılarına başkanlık etti.
|09 Ocak 2020 20:21
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Politikaları Kurulu ile Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplantılarına başkanlık etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı yapılan toplantılar, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
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