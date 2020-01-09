1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meclis üyelerinden CHP'li başkana 'söyleşi' tepkisi

Denizli Merkezefendi Belediye Meclisinin AK Parti ve MHP'li üyeleri, CHP'li Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın FOX TV spikeri Fatih Portakal'ı belediye bütçesi imkanlarını kullanarak söyleşi için kente getirmesine tepki gösterdi.
 09 Ocak 2020 20:36
Yazdır
Meclis üyelerinden CHP'li başkana 'söyleşi' tepkisi

Denizli Merkezefendi Belediye Meclisinin AK Parti ve MHP'li üyeleri, CHP'li Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın FOX TV spikeri Fatih Portakal'ı belediye bütçesi imkanlarını kullanarak söyleşi için kente getirmesine tepki gösterdi.

Merkezefendi Belediye Meclisi AK Parti Grup Vekili Yavuz Aki ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Vekili Fırat Dağdeviren, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde açıklamalarda bulundu. Aki, "Bugün buraya sizlerin ve kıymetli Merkezefendi'li hemşehrilerimizin huzuruna keşke Merkezefendi Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerden bahsetmek için çıksaydık. Geçmişte AK Parti belediyeciliğinin bir örneği olan Merkezefendi ilçemizde kalıcı bir çok eser bıraktık. Ancak aradan geçen 10 aylık süre içerisinde Merkezefendiye yakışan kalıcı hiçbir eserden bahsedemiyoruz. Çünkü üzerine tartışıp yorumlar yapabileceğimiz, ne bir eser ne de bir hizmet var. Seçim öncesi Merkezefendi Belediyesinin kapısının güya vatandaşına kapalı olduğunu, ancak kendileri seçildikten sonra hiçbir vatandaşımıza kapanmayacağını söyleyenler, geldiğimiz noktada belediyenin fiziki anlamda kapının kapatılmasında, sonra sosyal medya hesaplarından yorum yapan ve eleştiri yapan vatandaşlarımıza da sosyal medya kapısını kapatmıştır. Bu mu? CHP'nin halkçılık anlayışı, bu mu? demokrasi anlayışı bu ne tahammülsüzlüktür. Hiç kimsenin böyle bir uygulama yapmaya hakkı yoktur" dedi.

"Kahraman ordumuza işgalci diyen sunucuyu ilçemize getiriyor"

Aki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra Merkezefendi'de yönetime gelen CHP'li belediye başkanının belediye bütçesini kullanarak bu tür bir söyleşi yapmasının doğru olmadığını belirterek, "Kahraman ordumuza 'işgalci' diyen, ülkemizin Libya ile yaptığı anlaşmadan sonra ise emperyalist ve sömürgeci benzetmesi yapan Amerika'nın kanalı Fox TV sunucusunu ilçemize getiriyor. Söz konusu anlaşma ile Türkiye başkalarının değil, kendi öz kaynaklarının peşindedir. Biz hemşehrilerimizin söyleşilerle buluşmasına karşı değiliz. Biz sınırlarımız dışında yaşanan konjonktürel olaylarda devletimizin ve milletimizin yanında tavır almayanların ilçemizde bir söyleşiye getirilmesine karşıyız. Bu vesile ile burada Merkezefendi Belediyesi AK Parti Grubu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak haklı tepkimizi ortaya koyuyoruz. Bir an önce Merkezefendi Belediye yönetiminin bu yanlıştan dönmesini ve bu programı iptal etmesini bekliyoruz. Fatih Portakal'a biz bu eleştiri hakkımızı kullanıyoruz, tepkimizi gösteriyoruz ve bu söyleşinin belediye bütçesinin ya da belediye kaynaklarından yapılmasından olan rahatsızlığımızı dile getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu şahsiyetin Denizli'ye belediye kanalıyla gelmesini şiddetle kınıyoruz"

Meclisi Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Vekili Fırat Dağdeviren ise konu hakkında şunları söyledi:

"Tabi birlik ve beraberliğe son derece ihtiyacımız olan bugünlerde, bu aylarda, hatta saatlerde çünkü her an maalesef Orta Doğuda ve dünyada çok hızlı şekilde olumsuz yönde gidişat var. Tabi biz bir arada ve beraber olmalıyız. Ama birlik ve beraberlikten uzak söylemlerde bulunan bu şahsiyetin Denizli'ye gelmesi ve belediye kanalıyla gelmesini şiddetle kınıyoruz. Belediyemizin bu hususta gerekli önlemleri almasını istiyoruz ve gerekirse programının iptal edilmesini istiyoruz. Bu konuda sizlerle duruşumuzu paylaşıp kamuoyuna bilgi vermek istedik."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Akar, Türk-İş Genel Başkanı'nı ziyaret etti
09 Ocak 2020 21:11		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar büyüdü
09 Ocak 2020 20:31
İmamoğlu'nun Alçı'ya 'Birtanesi' demesi gündem oldu
09 Ocak 2020 20:17		 BBP'li belediye başkanı istifa edip, MHP'ye geçti
09 Ocak 2020 20:13
Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
09 Ocak 2020 20:01		 Tunceli Valiliğinden kayıp üniversiteliye ilişkin açıklama
09 Ocak 2020 19:53
Bakan Çavuşoğlu: Irak halkıyla dayanışmamız devam edecek
09 Ocak 2020 18:53		 'Son 3 yılın en düşük devlet tahvili faizlerine doğru yol alıyoruz'
09 Ocak 2020 18:46
'Irak ile zorlu günleri aşmak için beraber çalışacağız'
09 Ocak 2020 17:05		 CHP, yeni vergilerin iptali için AYM'ye başvurdu
09 Ocak 2020 13:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:17 - Şehitlerimizi son yolculuklarına uğurladık21:11 - Bakan Akar, Türk-İş Genel Başkanı'nı ziyaret etti21:06 - 8 yıldır kapalı olan müze İslam Eserleri Müzesi olacak21:01 - Trump'a göre Ukrayna uçağı yanlışlıkla düşürülmüş olabilir20:56 - Savcı indirim istedi, avukat bu cevabı verdi!20:51 - 2020 yılı Hac kurası sonuçları açıklandı20:46 - Konya'nın 2 ilçesinde eğitime kar engeli20:41 - Bizans Dönemi'ne ait 40 sikke ele geçirildi20:36 - Meclis üyelerinden CHP'li başkana 'söyleşi' tepkisi20:31 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar büyüdü
20:26 - Türkiye'nin kaya kamyonu 'Deve' üretime hazırlanıyor20:21 - Ekonomi Politikaları ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplandı20:17 - İmamoğlu'nun Alçı'ya 'Birtanesi' demesi gündem oldu20:13 - BBP'li belediye başkanı istifa edip, MHP'ye geçti20:09 - Kapalıçarşı'daki 12 milyonluk dükkanın satışı iptal edildi20:05 - Isparta'da drift atan 5 sürücüye rekor ceza20:01 - Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü19:57 - Bitlis Valisi açıkladı: Milli Parklar'ın 5 personeline ulaştık
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, İran ile ABD arasında büyük bir savaş çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Trump'un açıklaması sonrasında altında sert düşüş
Ziya Selçuk, bu ilçe müdürünü görevden alacak mı?
Meclis'e yeni bir torba yasa teklifi sunulacak
Katip ve müdürlere hakimlik yolu açan teklife Baro'lardan tepki
Dolar'ın düşüşü sürüyor... 5,88'in altına geriledi
SGK'nın yeni Başkanı belli oldu
2019/1 EKPSS tercihlerinde 98 kadro boş kaldı
Güvenlik soruşturması yerine 'arşiv araştırması' ile yetinilecek
İmamoğlu önce depremi tetikler dedi sonra...
Erdoğan: Bir alçak, kızın yüzüne kezzap atıyor, 12 yıl ceza veriliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Koala 2
ev tozu maytı 1
Jesse sekidika 1
sol şeritte arkadan selektör yapa yapa hızla gelen araç 3
şu an çalan şarkı 3
martı 2
09.01.2020 baskonia vs fenerbahce maci 1
tutunamayanlar 2
Maalesef gençlerimiz genc yasta evlenmiyorlar 2
gram altın 3
SON İLANLAR
Ayvacık Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Çiçekdağı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Karakapı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çankırı Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İnegöl Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı Alım İlanı
Van İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd.Engelli İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam