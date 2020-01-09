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Bizans Dönemi'ne ait 40 sikke ele geçirildi
Gaziantep'te Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 40 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
|09 Ocak 2020 20:41
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Gaziantep'te Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 40 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil İlçesi Bilek Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği 27 LA 245 plakalı aracı durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 40 sikke, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Sürücü A.Ç ile beraberindeki A.A. gözaltına alındı.
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