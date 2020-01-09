Konya'nın 2 ilçesinde eğitime kar engeli
Konya'nın Hadim ve Taşkent ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verileceği bildirildi.
|09 Ocak 2020 20:46
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Konya'nın Hadim ve Taşkent ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verileceği bildirildi.
Hadim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Hadim'in Bademli İlk/Ortaokulu, Göynükkışla Fahri Dündar ilk ve ortaokulu ile Yağcı Mahmut Yiğit İlkokulu haricindeki tüm okullarda kar yağışı ve buzlanmadan dolayı Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.
Taşkent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da aynı gerekçelerle ilçede eğitime yarın ara verileceği duyuruldu.
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