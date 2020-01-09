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2020 yılı Hac kurası sonuçları açıklandı

Hac kura sonuçları açıklandı.. 2020 Hac.gov.tr ve E-Devlet sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı
 09 Ocak 2020 20:51
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2020 yılı Hac kurası sonuçları açıklandı

2020 hac kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş bu akşam sona erdi. Kutsal topraklara gitmek için milyonlarca vatandaşın beklediği 2020 hac kura sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 9 Ocak'ta akşam saatlerinde ilan edildi. E devlet hac kurası sorgulama ekranı ile isimlerini öğrenen vatandaşlar sonraki süreçte kesin kayıtlarını yapacaklar. Hac kura sonuçları hac.gov.tr, e devlet ve Diyanet resmi adreslerinde yer aldı. İşte, 2020 hac kuraları sonuç sorgulama ekranı ve hac kura sonuçları hakkında ayrıntılar


2020 HAC KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İLE TAMAMLANDI


Hac kuraları çekilişi canlı yayında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapıldı. Şimdi gözler sonuç sorgulama ekranında.

Hac kura çekilişinin ardından ilk kafile 22 Haziran tarihinde yola çıkacak, son kafilenin gideceği tarih ise 25 Temmuz 2020 olacak. Hacı adaylarının geri dönüşü ise 6 Ağustos 2 Eylül tarih aralığında gerçekleşecek

Hac kura çekilişi canlı yayını, Diyanet TV üzerinden saat 10.00 itibariyle başladı. Canlı yayında Ankara ilinden başvuran kişilerin sonuçları yayınlandı. Geriye kalan illerin çekiliş sonuçları doğrudan sisteme aktarılacak ve TC Kimlik numarası ile sorgulanabilecek.


HAC KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANABİLECEK?


Hac kura sonuçları için sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi aracılığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi aracılığıyla öğrenilebilecek. Bunun için hacı adaylarının TC Kimlik Numaraları ile E-Devlet şifrelerini hazır bulundurmaları önem arz edecek. E-Devlet şifreleri, postaneler aracılığıyla edinebilecek.

Peki, Hac kura çekilişi sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılabilecek?

2020 HAC KURALARI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

2020 yılına ait Hac kuraları çekildikten sonra TC ile sorgulama ekranı, 9 Ocak saat 21.00 itibariyle erişime açıldı. Sonuçlar, E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Bunlara ilaveten, Hacca gitmeye hak kazanan kişilere kısa mesaj olarak da bilgilendirme yapılacak.

BU YIL 83 BİN 430 KİŞİ HACI OLACAK

Bu yıl İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ülkemize tanıdığı Hac kontenjanı, 83 bin 430 oldu. Bu oran, ülke nüfusunun binde biri olarak belirlenmektedir. Hacı adayları, Hac kayıtlarını yenileyenler ve ilk kez kayıt yaptıranlar arasından kura ile belirlenecek. Kura çekilişi, noter huzurunda yapılacak.

KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR BELGELERİNİ E-DEVLET'TEN ALACAK

Hac kuraları neticesinde kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, 13-24 Ocak tarihleri arasında E-Devlet şifreleri ile giriş yaparak Hac Kesin Kayıt Belgesi alacak. Bu belge ile ilk müftülükleri ya da acenteler üzerinden kayıt işlemi sağlanabilecek.
Memurlar.Net
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