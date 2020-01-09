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Savcı indirim istedi, avukat bu cevabı verdi!

Antalya'da, Olympos Antik Kenti'ndeki kazı ekibinde başkan yardımcısı olan Sinan Sertel'i (32) bıçaklayarak öldüren Sadık Poyraz'ın yargılandığı davada savcı, sanığa haksız tahrik indirimi uygulanarak, 'kasten insan öldürme suçu'ndan ceza verilmesini istedi. Sertel Ailesi'nin avukatı Ali Özgür Oğuz ise, savcının indirim talebine, "Durum öyle bir hal aldı ki tutuklular artık birbirleriyle takım elbise, kravat değiş tokuşu yapıyor, takım elbise kiralıyor. Takım elbise giymek iyi hal nedeni olamaz" diyerek tepki gösterdi.
 09 Ocak 2020 20:56
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Savcı indirim istedi, avukat bu cevabı verdi!

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı'nda doktora yapan ve Olympos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında, kazı ekibi başkan yardımcısı olan Sinan Sertel ile bölgede yaşayan Sadık Poyraz arasında, kazı çalışmaları sırasında ağaç kesimi nedeniyle tartışma çıktı.

Geçen yıl 19 Mayıs'ta Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen olayda Sadık Poyraz, Sinan Sertel'i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralı halde hastaneye götürülen Sertel, kurtarılamadı. Jandarma ekiplerince yakalanan Poyraz ise 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

SAVCI İNDİRİM İSTEDİ

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın duruşmasına, tutuklu sanık Sadık Poyraz ile öldürülen arkeolog Sinan Sertel'in ablası Nurcan Doğan ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın 'kasten insan öldürme suçu'ndan cezalandırılmasını talep ederek, verilecek cezada haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi.

'MAHKUMLAR TAKIM ELBİSE KİRALIYOR'

Mütalaanın ardından söz alan müşteki avukatı Ali Özgür Oğuz ise, "Sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep ediyoruz. Çünkü, sanık eylemini planlayarak, yapmıştır. Bu cinayette tasarlama vardır. Haksız tahrik indiriminin uygulanmaması gerekiyor. Durum öyle bir hal aldı ki artık cezaevlerinde tutuklular birbirleriyle takım elbise, kravat değiş tokuşu yapıyor, hatta kiralıyorlar. Takım elbise giymek iyi hal nedeni olamaz. Ayrıca, kanunun ilgili maddelerinde belirtildiği üzere, bir kişinin kamu görevi nedeniyle öldürülmesi halinde insan öldürmenin ağırlaştırılmış hali gerçekleşmiş oluyor" dedi.

'ANNEM KARDEŞİMİN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ BİLMİYOR'

Öldürülen arkeoloğun ablası Nurcan Doğan da sanığın, kardeşinin yaşam hakkını elinden aldığını belirterek, "Kardeşimden ne istedi? Kalp hastası annem 7 aydır oğlunun bıçaklanarak, öldürüldüğünü bilmiyor. Umarım sanık bu dünyada ve öbür dünyada gün yüzü görmez" diye konuştu.

'ÖLDÜRMEK KASTIM YOKTU'

Sadık Poyraz'ın öldürmek gibi bir kastının olmadığını öne sürerek, olayın aldığı yumruk darbelerinden korunmak için gerçekleştiğini öne sürdüğü duruşma, sanık avukatlarına savunma için süre verilerek, ertelendi.

ACILI ABLA: ÖYLE BİR HAYATI OLSUN Kİ YAŞAMAK İSTEMESİN

Duruşma çıkışında basın mensuplarını sorularını yanıtlayan acılı abla Nurcan Doğan, ilahi adalete inandığını ifade ederek şunları söyledi:

"Adalet yerini bulacak. Buna inanıyorum. Karıncayı bile incitmediğini söyleyen bir kişi, insana nasıl zarar verebiliyor? Canını alabiliyor. Katil kardeşimin yaşama hakkını elinden aldı. Umarım, bu dünyada ölmek için rabbime dua eder. Öyle bir hayatı olsun ki yaşamak istemesin. Hepimizin canını çok yaktı. Aynı acıyı onlar da yaşasın. Savcının indirim talebini kabul etmiyorum. Sanık çelişkili ifadeler verdi. Onun hiçbir savunması yok. Çünkü kardeşimin göreceği, beraber yaşayacağımız çok güzel günlerini elinden aldı. Onun da elinden alınsın. Bu nedenle ağır müebbet almasını istiyoruz."

Annesinin kardeşinin cinayete kurban gittiğini bilmediğini söyleyen Doğan, "Bir anneye bu nasıl söylenebilir ki? Kalp krizinden öldüğünü biliyor. Buna rağmen çok üzgün. Söyleyemedik. Çünkü annem kardeşime çok düşkündü ve kalp hastası. Tek dileğim, ağır müebbetle yargılanmasıdır" dedi.
DHA
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