Şehitlerimizi son yolculuklarına uğurladık

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Astsubay Çavuş Sinan Köse ve Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un cenazeleri, memleketleri Mersin'de toprağa verildi.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki askeri törenin ardından şehitlerin naaşları Mersin'e getirildi.

Şehit Sinan Köse için Tarsus ilçesindeki Ulu Cami'de düzenlenen törene eşi Yeter, annesi Songül, babası İsa ve kardeşi Gamze Köse, yakınları, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 6. Mekanize Piyade ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.

İlçe Müftüsü Ali Can'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca omuzlarda taşınarak cenaze nakil aracına konuldu.

Bu sırada Türk bayrağı açan vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Köse'nin cenazesi, ilçedeki Taşobası Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehit Karakoç Yenişehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Köse'nin silah arkadaşı şehit Uzman Onbaşı Halil Karakoç için de merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene şehidin annesi Fatma, babası Çetin, kardeşleri ve yakınları, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necip Çarıkcıoğlu, bazı milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca top arabasına konuldu.

Karakoç'un cenazesi, Mersin Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Şehit Uzman Çavuş Yanık'a veda

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık'ın, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki törenin ardından Gaziantep'e getirilen Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne götürüldü.

Törene, şehidin babası Mustafa, annesi Halime Yanık ile ailesi, yaklaşık 1 aylık nişanlısı Melek Şanlı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Vali Davut Gül ile AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Nişanlısının kamuflajını giyerek cenazeye katılan Melek Şanlı, şehit Yanık'ın fotoğrafına bakıp nişan yüzüğünü gösterdi ve "Bak halen çıkarmadım, hep burada kalacak." dedi.

Melek Şanlı, tören başlarken de tabutun başına geçerek, asker selamı verdi.

Bu arada, şehidin nişan töreninde giydiği takım elbise ile taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin atkısı da tabutun üzerine bırakıldı.

İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Yanık'ın naaşı, Asri Mezarlık'ta bulunan şehitliğe defnedildi.

Şehit Uzman Onbaşı Akbulut Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit olan Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un (26) cenazesi ise Mardin'in Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek, helallik alındı.

Akbulut için Ebu Zeyt Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Tören sırasında, şehidin 2 ay önce evlendiği eşi Funda, annesi Ayşe ve babası Mehmet Şerif Akbulut ile kardeşleri, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Sırtına Türk bayrağı asan, başında eşinin kepi bulunan Funda Akbulut, şehidin naaşına sarılıp, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." dedi.

Kılınan namazdan sonra şehidin cenazesi, Kıble Mezarlığı'na götürüldü.

İl Müftüsü İsmail Çiçek'in okuduğu duanın ardından Akbulut'un naaşı, tekbirler eşliğinde toprağa verildi.

Törende sık sık, "kahrolsun PKK" ve "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı.