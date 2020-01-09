Öğretmen öğrencisinin yakınları tarafından darp edildi

Kayseri'de ortaokul öğretmenin, bir öğrencisinin yakınları tarafından darbedildiği ileri sürüldü.

Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, bir restoranda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kalkan, burada yaptığı konuşmada, Şehit Bekir Çakır Ortaokulunda görevli öğretmen Selçuk Belge'nin öğrenci velileri tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

Öğretmenin öğrencisini ödevini yapmadığı ve sınıfta rahat durmadığı için uyardığını belirten Kalkan, bunun üzerine sabah saatlerinde okula gelen aile fertlerinin Belge'yi aracından inerken darbettiğini öne sürdü.

Kalkan, öğretmen odalarındaki gündemlerin kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, "Öğretmenler olarak öğrenciye 'öte git' diyemiyoruz. 'Öte git' dediğimiz öğrenci, koşarak velisine gidiyor. Velisi geliyor "öğrencime öte git' dedin, psikolojisi bozuluyor.' diyor. Biz öğretmenlerimize iadeiitibar istiyoruz. Yetkililerin mutlak suretle tedbir almasını istiyoruz. Öğretmenin artık can güvenliği yok. Okula gittiği gün sabah neyle karşılaşacağı belli değil. Vakit çok geçmeden mutlak suretle tedbir alınması lazım." diye konuştu.

Öte yandan, öğrencisinin babası ve dayısı tarafından darbedildiği ileri sürülen öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu, şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.