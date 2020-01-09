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Erdoğan'a hakaretten yargılanan gençlere anlamlı ceza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten yargılanan iki çocuğun uzlaşma talepleri, birinin İstiklal Marşı'nı diğerinin ise Nurullah Genç'in "Yağmur" şiirini ezberlemesi ve Cumhurbaşkanından özür dilemesi şartıyla kabul edildi.
 09 Ocak 2020 21:34
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Erdoğan'a hakaretten yargılanan gençlere anlamlı ceza

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan iki çocuğun uzlaşma talepleri, birinin İstiklal Marşı'nı diğerinin ise Nurullah Genç'in "Yağmur" şiirini ezberlemesi ve Cumhurbaşkanından özür dilemesi şartıyla kabul edilerek haklarındaki dava düşürüldü.

Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettikleri gerekçesiyle haklarında "kamu görevlisine hakaret" suçundan dava açılan çocuklar V.E. ve A.Ç, ayrı ayrı Van Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, uzlaşma talebinde bulundu.

Bunun üzerine Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, V.E'nin Nurullah Genç'in Yağmur şiirini, A.Ç'nin de İstiklal Marşı'nı ezberlemesi ve Erdoğan'dan özür dilemeleri şartıyla uzlaşma taleplerini kabul edeceklerini bildirdi.

Suça sürüklenen çocuk V.E ve A.Ç, Van Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na giderek, müşteki vekilinin talebini yerine getirdi.

Uzlaşmanın sağlanmasıyla V.E. ve A.Ç. haklarındaki davaların düşürülmesine karar verildi.
Anadolu Ajansı
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