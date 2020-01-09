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Dolandırıcılara 14 bin 500 dolar kaptırdı

Bursa'da, yaşlı bir adamın dolandırıcıların hesabına yatırdığı 14 bin 500 dolar, hesaba bloke konularak kurtarıldı.
 09 Ocak 2020 21:51
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Dolandırıcılara 14 bin 500 dolar kaptırdı

Bursa'da, yaşlı bir adamın dolandırıcıların hesabına yatırdığı 14 bin 500 dolar, hesaba bloke konularak kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 71 yaşındaki S.K'yi telefonla arayan kişiler, terör örgütü tarafından ele geçirilen hesabından para transferi yapıldığını söyleyerek, verecekleri banka hesabına para yatırmasını istediler.

Telaşa kapılan S.K, bankaya giderek dolandırıcıların verdiği hesaba 14 bin 500 doları yatırdı.

Durumdan haberdar olan oğlunun uyarısıyla dolandırıldığını anlayarak polise başvuran S.K'nin parası, savcılık kararıyla hesaba bloke konularak kurtarıldı.

Polis, dolandırıcılık şüphelilerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı
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