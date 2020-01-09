Dolandırıcılara 14 bin 500 dolar kaptırdı
Bursa'da, yaşlı bir adamın dolandırıcıların hesabına yatırdığı 14 bin 500 dolar, hesaba bloke konularak kurtarıldı.
|09 Ocak 2020 21:51
|Yazdır
Bursa'da, yaşlı bir adamın dolandırıcıların hesabına yatırdığı 14 bin 500 dolar, hesaba bloke konularak kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, 71 yaşındaki S.K'yi telefonla arayan kişiler, terör örgütü tarafından ele geçirilen hesabından para transferi yapıldığını söyleyerek, verecekleri banka hesabına para yatırmasını istediler.
Telaşa kapılan S.K, bankaya giderek dolandırıcıların verdiği hesaba 14 bin 500 doları yatırdı.
Durumdan haberdar olan oğlunun uyarısıyla dolandırıldığını anlayarak polise başvuran S.K'nin parası, savcılık kararıyla hesaba bloke konularak kurtarıldı.
Polis, dolandırıcılık şüphelilerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bizans Dönemi'ne ait 40 sikke ele geçirildi
09 Ocak 2020 20:41
|Lise öğrencisinin feci sonu!
09 Ocak 2020 19:31
|Isparta'da ilçe sağlık müdürü darbedildi
09 Ocak 2020 19:27
|Eski öğretmen, öğrencinin başına demir çubukla vurarak yaraladı
09 Ocak 2020 18:42
|Sivas Adliyesi Seri Muhakeme Bürosunda ilk dava görüldü
09 Ocak 2020 17:56
|Endoskopi sonrası rahatsızlanan altı hastadan biri öldü
09 Ocak 2020 17:49
|Küçük Eylül'ün ölümüne neden olan okul servisi şoförüne dava
09 Ocak 2020 16:11
|Polis memurunu bıçaklayan şüpheli tutuklandı
09 Ocak 2020 15:57
|Adana'da çığda kaybolan işçinin cesedine ulaşıldı
09 Ocak 2020 15:37
|Büyükçekmece'de 'seçmen usulsüzlüğü' davasında tahliye
09 Ocak 2020 14:49