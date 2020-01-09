1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güneydoğu'dan 221 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Çıkmaz, geçen yıl 97 ülkeye 221 milyon 721 bin dolarlık kuru meyve ihracatı gerçekleştirdiklerini bildirdi.
 09 Ocak 2020 21:57
Yazdır
Güneydoğu'dan 221 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, yazılı açıklamasında, birlik üyesi ihracatçıların 2019 yılını başarılı bir şekilde geçirdiğini belirtti.

Bir önceki yıla oranla ihracatın değerde yüzde 4,4 artış gösterdiğini ifade eden Çıkmaz, "2019 yılında 97 ülkeye toplam 221 milyon 721 bin dolarlık kuru meyve ihracatı gerçekleştirildi. Toplam ihracatın yüzde 38,1'ini kuru kayısı ve yüzde 36,8'lik kısmını Antep fıstığı oluşturdu." değerlendirmesinde bulundu.

Çıkmaz, Avrupa Birliği ülkeleri ile komşu ülkelerin en önemli alıcı pazarlar olduğunu kaydederek, "İhracatçılarımız son yıllarda Beyaz Rusya, Hindistan ve Brezilya gibi yeni pazarlara da giderek, önemli oranda kuru meyve ihraç etmektedir." ifadesini kullandı.

Çıkmaz, 2020'de yüksek katma değerli ürünlerle dünya pazarlarında daha etkin olabilmek için çalışacaklarını bildirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Süt sektörü aile işletmeleriyle büyüyecek
09 Ocak 2020 22:13		 Gelişmekte olan ülkeler 310 milyar dolar yatırım çekti
09 Ocak 2020 22:03
İstanbul Havalimanı taksicileri de yerli otomobile talip
09 Ocak 2020 21:40		 Türkiye'nin kaya kamyonu 'Deve' üretime hazırlanıyor
09 Ocak 2020 20:26
Ekonomi Politikaları ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplandı
09 Ocak 2020 20:21		 Borsa İstanbul'da iki rekor
09 Ocak 2020 19:41
Konya ileri teknolojili ve katma değerli ürün merkezi olacak
09 Ocak 2020 12:33		 Dolar'da sert düşüş yaşanıyor
09 Ocak 2020 12:09
'Türkiye son çeyrekte yüzde 5 büyüyecek'
09 Ocak 2020 11:51		 TİM Başkanı Gülle: Bu yıl ihracatta hedefimiz 190 milyar dolar
09 Ocak 2020 10:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:40 - Hırsızlar sele sebep oldu...Tarım arazileri sular altında!23:34 - Kılıçdaroğlu'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması23:28 - Kılıçdaroğlu, Siteler esnafını ziyaret etti23:26 - KHK'lılara bu kez de Mali Müşavirlik engeli23:23 - Libya'da darbeci Hafter ateşkes çağrılarını reddetti23:18 - Kanada Başbakanı: Ukrayna uçağı füzeyle vuruldu23:13 - 2020'de mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli personelin ücret tavanları belli oldu23:08 - İstanbul yeniden WTA takvimine dahil edildi23:03 - Köy okulu öğretmenlerin elinde 'eğitim yuvasına' dönüştü22:58 - Evlatlık verilen kişi 52 yıl sonra öz kardeşlerine kavuştu
22:53 - Tüberküloz tedavisinde en önemli faktör ilaçlar22:47 - ABD'den İran'a 'ön koşulsuz müzakere' teklifi22:41 - Fazla mesai yapanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar22:36 - Arabası olanlar dikkat! 10 milyon araç geri çağrıldı22:30 - Kar kalınlığı 3 metreyi aştı, evler gözden kayboldu22:24 - Facianın altından skandal çıktı!22:18 - İBB, personel alımı için ilana çıktı! İşte kadrolar22:13 - Süt sektörü aile işletmeleriyle büyüyecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, İran ile ABD arasında büyük bir savaş çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Trump'un açıklaması sonrasında altında sert düşüş
Ziya Selçuk, bu ilçe müdürünü görevden alacak mı?
Meclis'e yeni bir torba yasa teklifi sunulacak
Katip ve müdürlere hakimlik yolu açan teklife Baro'lardan tepki
Erdoğan: Bir alçak, kızın yüzüne kezzap atıyor, 12 yıl ceza veriliyor
2019/1 EKPSS tercihlerinde 98 kadro boş kaldı
İmamoğlu önce depremi tetikler dedi sonra...
Dolar'ın düşüşü sürüyor... 5,88'in altına geriledi
SGK'nın yeni Başkanı belli oldu
İBB, personel alımı için ilana çıktı! İşte kadrolar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
reaktif kişilik 2
09.01.2020 baskonia vs fenerbahce maci 1
Bir adamin farkli illerde farkli esleri olabilir 2
statü 2
Çürümenin Kitabı 1
balık kılçığı tekniği 5
bold pilot 4
boğazlı kazak 2
Kezzaplı saldırı 1
Emekliler devlete yüktür 4
SON İLANLAR
Ayvacık Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Çiçekdağı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Karakapı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çankırı Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İnegöl Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı Alım İlanı
Van İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd.Engelli İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam