1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fazla mesai yapanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar

İşçilerle işverenler arasında sürekli tartışma konusu olan fazla mesaiyle alakalı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, geçtiğimiz günlerde emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme; fazla mesai yaptığını iddia eden işçinin bu iddiasını ispatla yükümlü olduğuna, işçinin imzasını taşıyan bordronun, sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğinde olduğuna hükmetti.
 09 Ocak 2020 22:41
Yazdır
Fazla mesai yapanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar

İşçilerle işverenler arasında sürekli tartışma konusu olan fazla mesaiyle alakalı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, geçtiğimiz günlerde emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme; fazla mesai yaptığını iddia eden işçinin bu iddiasını ispatla yükümlü olduğuna, işçinin imzasını taşıyan bordronun, sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğinde olduğuna hükmetti.

Özel bir şirkette çalışan işçi, kapı önüne konulunca soluğu İş Mahkemesi'nde aldı. Davacı işçi, kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının tahsilini talep etti. Davalı şirket sahibi, işten çıkarılan işçinin herhangi bir alacağının bulunmadığını öne sürdü. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar verdi. Kararı davalı şirket avukatı temyiz edince devreye Yargıtay 22. Hukuk Dairesi girdi. Mahkemenin hüküm altına aldığı fazla mesaiye dair kararın yasal olmadığına dikkat çeken Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, fazla mesai yaptığını iddia eden işçinin bu iddiasını ispatla yükümlü olduğuna hükmetti.

İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğinde olduğunun vurgulandığı Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi; "Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp ispatlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla mesai alacağının ödendiği varsayılır. Fazla mesainin ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışma ve genel tatil çalışmasının bu tür yazılı belgelerle ispatlanamaması durumunda tarafların dinletmiş oldukları şahit beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla mesaisi olup olmadığı araştırılmalıdır.Fazla mesai çalışmasının yazılı delil ya da şahitle ispatı imkan dahilindedir."

Mahkemece alınan bilirkişi raporunda, davacı tanıklarının ifadelerine göre hesaplama yapıldığının vurgulandığı kararda; "Yapılan bu hesaplama ile davacının iddialarının aşıldığı anlaşılmakla Mahkemece, fazla mesai alacağı için davacı iddiasıyla bağlı kalınarak emsal dosyadaki gibi hesaplama yapılmalıdır. Eksik inceleme ile yazılı şekilde verilen karar hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan kararın, bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bolu'da 37 köy yolu ulaşıma kapandı
07 Ocak 2020 12:18		 Ömer Halisdemir'i şehit edenlerin cezaları onandı
06 Ocak 2020 12:37
Çalışan anneleri sevindirecek karar Yargıtay'dan
05 Ocak 2020 10:04		 İnternetini paylaşıma açanlar dikkat! Yargılanabilirsiniz
04 Ocak 2020 15:16
Yargıtay'ın, Aziz Yıldırım kararının gerekçesi belli oldu
03 Ocak 2020 18:05		 Beraat alan Aziz Yıldırım ve 36 sanık yeniden yargılanacak
03 Ocak 2020 06:40
Yargıtay, Şike davası kararını bozdu
02 Ocak 2020 18:52		 Çalışanların molası kaç saat? Yargıtay karar verdi
29 Aralık 2019 09:31
Üç eski Yargıtay üyesinin hapis cezalarına onama
27 Aralık 2019 13:49		 Yargıtaydan, milli piyango biletinin numaralarını değiştirene kötü haber
27 Aralık 2019 11:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:40 - Hırsızlar sele sebep oldu...Tarım arazileri sular altında!23:34 - Kılıçdaroğlu'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması23:28 - Kılıçdaroğlu, Siteler esnafını ziyaret etti23:26 - KHK'lılara bu kez de Mali Müşavirlik engeli23:23 - Libya'da darbeci Hafter ateşkes çağrılarını reddetti23:18 - Kanada Başbakanı: Ukrayna uçağı füzeyle vuruldu23:13 - 2020'de mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli personelin ücret tavanları belli oldu23:08 - İstanbul yeniden WTA takvimine dahil edildi23:03 - Köy okulu öğretmenlerin elinde 'eğitim yuvasına' dönüştü22:58 - Evlatlık verilen kişi 52 yıl sonra öz kardeşlerine kavuştu
22:53 - Tüberküloz tedavisinde en önemli faktör ilaçlar22:47 - ABD'den İran'a 'ön koşulsuz müzakere' teklifi22:41 - Fazla mesai yapanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar22:36 - Arabası olanlar dikkat! 10 milyon araç geri çağrıldı22:30 - Kar kalınlığı 3 metreyi aştı, evler gözden kayboldu22:24 - Facianın altından skandal çıktı!22:18 - İBB, personel alımı için ilana çıktı! İşte kadrolar22:13 - Süt sektörü aile işletmeleriyle büyüyecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, İran ile ABD arasında büyük bir savaş çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Trump'un açıklaması sonrasında altında sert düşüş
Ziya Selçuk, bu ilçe müdürünü görevden alacak mı?
Meclis'e yeni bir torba yasa teklifi sunulacak
Erdoğan: Bir alçak, kızın yüzüne kezzap atıyor, 12 yıl ceza veriliyor
Katip ve müdürlere hakimlik yolu açan teklife Baro'lardan tepki
2019/1 EKPSS tercihlerinde 98 kadro boş kaldı
İmamoğlu önce depremi tetikler dedi sonra...
Dolar'ın düşüşü sürüyor... 5,88'in altına geriledi
İBB, personel alımı için ilana çıktı! İşte kadrolar
SGK'nın yeni Başkanı belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayın enleri 1
martı 2
Bir adamin farkli illerde farkli esleri olabilir 2
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 2
boğazlı kazak 2
imajinasyon 2
james nunnally 1
tutunamayanlar 1
Komşusunun esegine tecavüz eden şahsın 300 tl ceza almasi 2
proaktif kişilik 2
SON İLANLAR
Ayvacık Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Çiçekdağı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Karakapı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çankırı Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İnegöl Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı Alım İlanı
Van İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd.Engelli İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam