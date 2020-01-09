İstanbul yeniden WTA takvimine dahil edildi
Kadınlar Tenis Birliği (WTA), İstanbul'u yeniden tur takvimine dahil etti.
|09 Ocak 2020 23:08
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Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) internet sitesinde yer alan açıklamada, İstanbul'un 20-26 Nisan'da WTA turnuvasına ev sahipliği yapacağı belirtildi.
İlk olarak 2005'te toprak kortta düzenlenmeye başlanan ve ABD'li Venus Williams'ın şampiyonluğuyla sonuçlanan İstanbul'daki WTA turnuvası, 2009'dan sonra sert kortta oynanmıştı. Çağla Büyükakçay, 2016'da tekrar toprak kortta gerçekleştirilmeye başlayan turnuvada zafere ulaşarak teklerde WTA şampiyonluğu yaşayan ilk Türk kadın tenisçi olmuştu. 2011-2013 yıllarında WTA Finalleri'ne de ev sahipliği yapan İstanbul, geçen yıl ekim ayında açıklanan WTA'in 2020 takviminde yer almamıştı.
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