Kanada Başbakanı: Ukrayna uçağı füzeyle vuruldu
|09 Ocak 2020 23:18
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ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da İran ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
İran'da düşen Ukrayna uçağına ilişkin bir soruyu cevaplayan Trump, uçağın teknik nedenlerle düşmüş olması ihtimaline şüpheyle yaklaştığını belirtti.
Trump, "Şüphelerim var. Başkalarının da şüpheleri var. Trajik bir olay. Diğer tarafta birileri bir hata yapmış olabilir. Çok zor bir bölgede uçuyordu. Orada birileri bir hata yapmış olabilir. Bazı kişiler uçağın mekanik nedenle düştüğünü söylüyor; bence bu bir soru işareti. (İran'ın kazara vurduğu iddiası) Gerçekten tam olarak bilmiyorum. Bu konuda kötü bir hissiyatım var, sanırım orada çok kötü bir şey oldu." diye konuştu.
Trump, "İran'ın uçağı kazara vurduğu söyleniyor, ne dersiniz?" şeklindeki soruya ise "Gerçekten tam olarak bilmiyorum." yanıtını verdi.
Uçağın kara kutusunun açılacağını ve o zaman durumun daha da netleşeceğini dile getiren Trump, İran'ın söz konusu kara kutuyu hangi ülkeye isterse gönderebileceğini dile getirdi.
"Elimizde kanıtlar var"
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıkladı
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