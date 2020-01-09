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Darbe girişimi davası istinaf duruşmasında mütalaa

İddia makamı, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan, aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan ve eski Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün'ün bulunduğu 21 sanığın haklarındaki hükmün kaldırılarak, "Anayasayı ihlal suçuna yardım etmek"ten cezalandırılması yönünde mütalaa verdi
 09 Ocak 2020 23:46
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Darbe girişimi davası istinaf duruşmasında mütalaa

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 137 sanık hakkında İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün ardından, istinaf tarafından 66 sanık yönünden duruşma açılması kararı üzerine görülen yeniden yargılamada iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesince Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, darbe girişimi günü tüm önlemleri aldığını belirterek, sıkıyönetim emrini hiçbir astına iletmediğini iddia etti.

Hiçbir astının "darbeye katıldığı yönünde" bir beyanı olmadığını ifade eden Manka, "ByLock kullanmadığımı açıkça delillerle sunduk. Hakkımdaki MASAK raporunda suç unsuru bir durum yoktur." diye konuştu.

Manka'nın avukatı ise şunları söyledi:

"Müvekkilimin tek suçu darbe girişiminden 1 hafta önce darbeyle ilgili toplantıda hasbelkader bulunması. Müvekkile Güney Deniz Saha Komutanını derdest edilmesi görevi verilmiş. Müvekkilim kesinlikle kabul etmemiş. Bu görevi kabul etmediğine dair tanık beyanı var. Hazırlık hareketleri aşamasında bile anlaşma söz konusu değil. 'Neden Süleyman Manka' diye düşünülebilir. Süleyman Manka o akşam derdest edilme görevi verilen komutanla komşu. Bu eylemi daha rahat gerçekleştirebilecek biri olduğu için. Yoksa örgütsel yakınlık gördükleri için değil. Verilen görevi kabul etmemesi kırılma noktası."

Tutuklu sanık eski Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihayet Ünlü, sıkıyönetim listesinde isminin karşısında yazan "devam" ibaresinin iradesi dışında olduğunu öne sürerek, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 8 yıl görev yaptım. PKK'yla mücadele ettim. Bu hain FETÖ sadece Türk tarihinin değil dünya tarihinde görülmüş en adi, cani ve eli kanlı örgütüdür. Bu listeyi hazırlayanlar tespit edilmeli ve yüzleşmeliyiz. Delil olarak kabul etmiyorum." dedi.

Tutuklu sanık eski Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, olay gecesi birliğine gitmesinin son derece doğal olduğunu savunarak, "Astlarıma darbe kalkışmasına katkı amaçlı emir vermedim. Kamil Özhan Özbakır (darbe girişimi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski 11. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral) ile ortak geçmişimiz vardır. Kendisiyle görüşmelerimiz olay öncesi yaptığımız görüşmelerle sınırlı değildir." ifadesini kullandı.

Savunmalardan sonra mütalaasını açıklayan iddia makamı, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan, aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan ve eski Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün'ün de bulunduğu 21 sanığın haklarındaki hükmün kaldırılarak, "Anayasayı ihlal suçuna yardım etmek"ten cezalandırılmalarını talep etti.

İddia makamı ayrıca "Anayasayı ihlal"den ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan, aralarında eski Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol'un da bulunduğu 8 kişinin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan, 1 kişinin de "üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek"ten cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Savcı, 10 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen cezada yeterli olmayan gerekceyle indirim uygulanmadan fazla ceza tayin edildiğini ve sanıklar hakkında yeniden hüküm kurulmasını talep etti.

Aralarında eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka'nın da bulunduğu 22 sanığın istinaf başvurusunun esastan reddi, 18 sanığın ise "Cumhurbaskanına suikast sucuna yardım etmek"ten beraati yönünde mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, aralarında eski Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihayet Ünlü'nün de olduğu 4 kişinin beraatini istedi.

Duruşmaya, sanık ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları için yarın devam edilecek.

Anadolu Ajansı
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