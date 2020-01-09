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Trump, İran'a yönelik 'ağır yaptırımları' onayladı

Trump'ın onayladığı yaptırımları ABD Hazine Bakanlığı açıklayacak
 09 Ocak 2020 23:51
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Trump, İran'a yönelik 'ağır yaptırımları' onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki üslere düzenlediği saldırıların ardından İran'a yeni ve daha ağır yaptırımlar getirdiklerini açıkladı.

Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan ABD Başkanı Trump, İran'la yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi ortadan kaldırma gerekçelerinde haklı olduğunu savunan Trump, "O çok daha önce ortadan kaldırılmalıydı. Obama yönetiminin hatalarıyla İran rejimi finansal olarak güç kazandı ve bu paraları terörün finansmanında harcadı. Biz buna bir son verdik." diye konuştu.

İran'ın, Irak'taki 2 ABD üssüne yönelik füze saldırılarının karşılıksız kalmayacağını belirten Trump, "İran'a yaptırımları getirdik. Öncekiler ağır yaptırımlardı, şimdi bunlar ciddi şekilde daha da artırılıyor. Kısa süre önce bunları onayladım, Hazine Bakanlığı açıklayacak." yorumunu yaptı.

Yeni yaptırımların kapsamına ilişkin yorum yapmaktan kaçınan Trump, açıklandığında herkesin bu yaptırımları göreceğini söyledi.
Anadolu Ajansı
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