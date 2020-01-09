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TV ve telefonları kapatıp 63 dakika kitap okuyorlar

MUĞLA'nın Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hayata geçirilen Cumhuriyet Okumaları projesi kapsamında veliler ile öğrenciler evlerindeki televizyon ve cep telefonlarını kapatarak 63 dakika kitap okuyor. Ünlü şarkıcı Bengü başta olmak üzere birçok sanatçı paylaştıkları videolar ile projeye destek oldu.
 09 Ocak 2020 23:57
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TV ve telefonları kapatıp 63 dakika kitap okuyorlar

MUĞLA'nın Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hayata geçirilen Cumhuriyet Okumaları projesi kapsamında veliler ile öğrenciler evlerindeki televizyon ve cep telefonlarını kapatarak 63 dakika kitap okuyor. Ünlü şarkıcı Bengü başta olmak üzere birçok sanatçı paylaştıkları videolar ile projeye destek oldu.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Çağdaş muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak' sözünün hedeflenmesi, dijital ve sanal dünyadan uzak kalınmasının sağlanması için proje hayata geçirildi. TBMM'nin açılışının 23 Nisan 1920 tarihinde olması nedeniyle kitap okumanın başlangıç saati 19.20, Cumhuriyet'in 100 yılının 29 Ekim 2023'e denk gelmesi nedeniyle de etkinliğin bitiş saati 20.23 olarak belirlendi. Bodrum genelindeki evlerde proje kapsamında haftada 1 gün veliler ve öğrenciler evlerindeki televizyonları kapatıyor, cep telefonlarını sessize alarak 63 dakika boyunca kitap okuyor. Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, beraberinde Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, şube müdürleri ve öğretmenler ile birlikte kitap okuma etkinliği düzenlenen bir eve sürpriz ziyarette bulundu. Müdür Töre'yi karşılarında gören veliler, mutluluk yaşadı. Protokol üyeleri, veliler ve öğrenciler, teknolojiden uzak bir şekilde 63 dakika kitap okudu. Müdür Töre, "Aile sıcaklığı içerisinde bulunmaktan keyif aldım. Bodrum'daki bu projemizi il genelinde uygulamak istiyoruz. Çocuklarımızı hayata hazırlarken, onlara 21'inci yüzyılın yaşam becerilerinin başına koyduğumuz en önemli özellik okuma becerisini kazandırmak. Bu olmazsa olmazımız. Evlatlarımızın hayatta başarılı olmalarının yolu kitap okumaktan geçiyor. Çocuklar üzerinde en kalıcı etki akran öğreticiliğidir. Akranların bir araya gelerek kitap okuması, ailelerin samimi bir ortamda bir arada bulunması ve örnek davranışlarla model oluşturmaları eğitimcilerin buna eşlik etmesi mükemmel bir çalışma" dedi.

Bodrum Mahir Cemal Uslu Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Alyanaz Filiz, "Genel olarak hepimiz teknoloji bağımlısıyız. Teknolojiden uzak bir şekilde ailelerimiz ile birlikte kitap okuyoruz" diye konuştu. Velilerden Ufuk Emirzeoğlu ise, "İnsanı kitaba tamamen bağlayan mükemmel bir proje" dedi.

Öte yandan ünlü şarkıcı Bengü ile sinema ve dizi oyuncusu Özge Özpirinçci, paylaştıkları videolar ile Cumhuriyet Okumaları projesine tam destek verdi.

DHA
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