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10 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları

10 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
 10 Ocak 2020 00:01
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10 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirecek.

(İstanbul/11.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilecek "Kanal İstanbul Çalıştayı"na katılacak.

(İstanbul/09.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta tarafından kabul edilecek, Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ile ortak basın açıklaması yapacak, Turizm ve Çevre Bakanı Blendi Klosi ve Kültür Bakanı Elva Margariti ile görüşecek, Türk kurumlarını ziyaret edecek.

(Tiran)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bem-Bir-Sen İbrahim Keresteci Basın Ödülleri törenine katılacak.

(Ankara/19.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin beklenti anketini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- TÜİK, geçen yılın ekim ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile kasım ayı dış ticaret endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Orta Doğu'daki gelişmeler üzerine olağanüstü toplanacak.

(Brüksel)

2- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesinin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Bağdat/Tahran/Ankara/Washington)

3- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

(Trablus)

4- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Yekta Saraç, Gebze Teknik Üniversitesi'nde düzenlenecek "Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Üniversiteleri Çalıştayı"na katılacak.

(Kocaeli/10.30)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek.

(Apeldoorn/18.30)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak.

(Barselona/23.00)

3- 48. Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası, Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda başlayacak.

- Organizasyonun ilk gününde erkekler 57, 65, 70, 86 ve 97 kilolarda elemeler ve yarı finaller, kadınlar 50, 57 ve 68 kilolarda ise madalya müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/11.00/16.00/18.30)

4- Süper Lig kulüplerinin transfer çalışmaları ve ikinci yarı hazırlıkları izleniyor.

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Anadolu Ajansı
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