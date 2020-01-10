1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Taksiciler yerli otomobile talip

İstanbul Havalimanı'nda görevli 750 taksici, "Türkiye'nin Otomobili"ne destek verdi. Taksiciler, hizmetlerini yerli otomobil ile vermek istiyor.
 10 Ocak 2020 06:11
Yazdır
Taksiciler yerli otomobile talip

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, havalimanında hizmet veren araçları yerli otomobille değiştirmek istediklerini ifade etti. Can, şöyle konuştu:


İLK SİPARİŞE HAZIRLANIYORUZ

"Allah nasip ederse, bu otomobilleri ilk alan ve ilk kullanan biz olacağız. Turistlerimizi yerli arabalarla, büyük bir onur ve gururla biz taşıyacağız. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Heyecanla ilk arabanın çıkmasını bekliyoruz. İlk siparişi de biz vermeye hazırlanıyoruz. Beğenmek ne demek, mükemmel, çok harika arabalar olmuş. İstanbul'umuza, havalimanımıza ülkemize yakışır arabalar olduğundan biz eminiz ve bu arabaları ilk alanlardan birisi de biz olacağız"

PANKART İLE KARŞILAMA KARGAŞA YARATIYOR

İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılamanın sona ermesine ve yolcuların terminal çıkışında kargaşayla karşılaşmamaları için "meeting lounge" bölümlerinin hizmete alınmasına da değinen Can, bu kararı desteklediklerini bildirdi. Can, şunları kaydetti: "İlgililerin doğru bir karar aldığına inanıyorum, mülkü idare amirimiz ve İGA yetkilileri. Yerinde bir karardır. Burasını bu şahıslar, eski Topkapı otogarına, Tahtakale'ye ve Sultanhamamı'na çeviriyorlar. Sadece bize değil ülke turizmine büyük zararı oluyor. Belli noktalarda, yolcuyu bekleme olursa sıkıntı olmayacaktır"

Yasin Yılmaz
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Arabası olanlar dikkat! 10 milyon araç geri çağrıldı
09 Ocak 2020 22:36		 16 yıl önce aldığı otomobil yüzünden başına gelmeyen kalmadı
09 Ocak 2020 18:07
Geç gelen cezalar araba sattırıyor
09 Ocak 2020 09:29		 10 yıldır parkta tutulan araçlar çürüyor!
09 Ocak 2020 09:12
Rolls-Royce 116 yıllık satış rekorunu kırdı
08 Ocak 2020 20:03		 İlk yerli otomobil fikri Necmettin Erbakan'dan
08 Ocak 2020 11:28
Araç alım ve satımına yeni sistem geliyor
08 Ocak 2020 07:45		 Türkler en çok dizel otomobilleri tercih ediyor
07 Ocak 2020 19:54
İstanbul'da 'Turkuaz taksi' tartışması
07 Ocak 2020 10:35		 İkinci elde rağbet otomatik vitesli araçlara
06 Ocak 2020 21:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:12 - FETÖ üyeleri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı10:11 - Balıkesir FETÖ soruşturmasında 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı10:08 - Borsa güne yükselişle başladı10:04 - İYİ Parti'nin Kanal İstanbul görüşü: Proje bir devlet projesi olma özelliğine sahip değil10:02 - Ekim ayı işsizlik oranı açıklandı10:00 - Otel girişlerinde kimlik fotokopisi vermeyin!09:57 - Taşımalı eğitim alarm veriyor09:48 - Deniz Kuvvetlerinde 7'si muvazzaf 12 askere FETÖ gözaltısı09:43 - Güne başlarken döviz fiyatları09:42 - Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi yolcu feribotuna çarptı
09:36 - 'Bazı vakıf üniversiteleri usulsüz kaynak aktarıyor'09:33 - Hükümetin asgari ücretliye 'jest miktarı' netleşti09:27 - Acil servisler alarm veriyor09:24 - İstanbul'da sis etkili oluyor09:22 - Ünlü kozmetik firması iflas etti09:22 - Çalışma Bakanı'ndan 3600 Ek Gösterge ve EYT açıklaması09:21 - Sivas'ta 4'ü muvazzaf asker 1'i doktor 5 FETÖ gözaltısı09:20 - Aksaray'da işçileri taşıyan servis aracı ile otomobil çarpıştı, çok sayıda yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce, İran ile ABD arasında büyük bir savaş çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümetin asgari ücretliye 'jest miktarı' netleşti
Çalışma Bakanı'ndan 3600 Ek Gösterge ve EYT açıklaması
Doğum yapan anneye 7.500 TL destek
Memuriyet mahalli içinde görevlendirilenlere, ikametgah ile görev yeri arası için taşıt ücreti ödenir mi?
İran'ın ABD'ye attığı füzeler kontrollü çıktı
Üniversite'den başarılı öğrenciyi yetiştiren öğretmene teşekkür
Erdoğan, hakaret eden çocukları şiir ezberleme şartıyla affetti
Güvenlik soruşturması yakınları kapsamayacak
Gerilim dindi, piyasa coştu
Korucu olmak için başvurduğunda tacizci olduğu ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erkan tan 3
anne misafirhanesi 1
emil michel cioran 1
merkezde ve pahalı mı ilçede ve ucuz mu sorunsalı 2
bioritmik saat 3
reaktif kişilik 2
balık kılçığı tekniği 5
09.01.2020 baskonia vs fenerbahce maci 1
banknotun madeni paradan daha değerli olması 1
Laz kit 1
SON İLANLAR
Ayvalık Beledyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Trabzon Arsin Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ordu Altınordu SYDV Geçici 11 İşçi Alacak
İzmir Bornova Belediyesi 40 İşçi Alacak
Aydın Lima 5 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes 1 İşçi Alacak
Ağrı Elektirik KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Temizlik 2 İşçi Alacak
Ayvacık Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam