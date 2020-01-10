Taksiciler yerli otomobile talip

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, havalimanında hizmet veren araçları yerli otomobille değiştirmek istediklerini ifade etti. Can, şöyle konuştu:



İLK SİPARİŞE HAZIRLANIYORUZ

"Allah nasip ederse, bu otomobilleri ilk alan ve ilk kullanan biz olacağız. Turistlerimizi yerli arabalarla, büyük bir onur ve gururla biz taşıyacağız. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Heyecanla ilk arabanın çıkmasını bekliyoruz. İlk siparişi de biz vermeye hazırlanıyoruz. Beğenmek ne demek, mükemmel, çok harika arabalar olmuş. İstanbul'umuza, havalimanımıza ülkemize yakışır arabalar olduğundan biz eminiz ve bu arabaları ilk alanlardan birisi de biz olacağız"

PANKART İLE KARŞILAMA KARGAŞA YARATIYOR

İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılamanın sona ermesine ve yolcuların terminal çıkışında kargaşayla karşılaşmamaları için "meeting lounge" bölümlerinin hizmete alınmasına da değinen Can, bu kararı desteklediklerini bildirdi. Can, şunları kaydetti: "İlgililerin doğru bir karar aldığına inanıyorum, mülkü idare amirimiz ve İGA yetkilileri. Yerinde bir karardır. Burasını bu şahıslar, eski Topkapı otogarına, Tahtakale'ye ve Sultanhamamı'na çeviriyorlar. Sadece bize değil ülke turizmine büyük zararı oluyor. Belli noktalarda, yolcuyu bekleme olursa sıkıntı olmayacaktır"

Yasin Yılmaz