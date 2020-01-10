Maaş değil gazilik istiyor

PKK'nın 2017 yılında İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı saldırısı sırasında yaralanan polis memuru Mehmet Ali Gökçe, gazilik unvanı istiyor. Saldırı sırasında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ile birlikte görev yapan Gökçe'nin saldırı sırasında kulak zarları delindi, elleri ve yüzü yandı. Sağ ayağını şarapnel parçalayan genç polis memurunun, vücudunun çeşitli yerlerine de şarapnel parçaları isabet etti. Eşinin bu olay nedeniyle 2 kez ameliyat geçirdiğini ve 60 gün hastanede yattığını belirten Esra Gökçe, "Eşimin tedavisi yaklaşık 11 ay sürdü. Ortopedi, cildiye, nöroloji, psikiyatri gibi bölümlerde hala tedavi görüyor. Buna rağmen gazi sayılmadı" dedi. Polis memuru Mehmet Ali Gökçe, İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde Ceza Veri Girişi yaparak görevine devam ediyor.

ELLERİ TİTRİYOR

Gazilik unvanı için Ankara 13'üncü İş Mahkemesi'ne dava açtıklarını belirten Esra Gökçe, "Davamız hala devam ediyor. Yaklaşık 1 yıl önce SGK bize yaralanmaların hepsinin 5 Ocak 2017 tarihinde olduğunu ancak gazi sayılmadığına dair bir yanıt verdi. Patlamadan sonra yanık nedeniyle eşimin parmak araları kapandı, elinin üzerinde de yeni bir doku oluştu. Bu durum nedeniyle ameliyat geçirdi. Şimdi ise ellerinde bir titreme durumu var. Esas amacımız, eşimin idari polis olması, eğer gazi sayılırsa idari polis olabilecek. Bu şartlarda çalışma hayatına devam ederse, elleri titrerken, ayağında çeşitli sıkıntıları varken, doğu görevine gitmek zorunda kalacak. Fakat idari polis olursa hem görevine devam edebilir hem de haklarından yararlanabilir" diye konuştu.

'POLİSLİK YAPAMAZ' RAPORU VAR

Patlamanın ardından bir el bir de ayak olmak üzere 2 ameliyat geçiren Polis Memuru Mehmet Ali Gökçe'ye Yeşilyurt Devlet Hastanesi 'polislik yapamaz' raporu verdi. SGK'ya yeniden başvurmak için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne sözkonusu raporu ilettiklerini belirten Esra Gökçe, "Hem mahkeme sürecimiz devam ediyor, hem de raporla birlikte yeniden SGK'ya bireysel başvuru yapmış olduk. Mahkeme eşime verilen raporun doğruluğunu onaylamak için 24 Ocak'ta İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. SGK ile bir sonraki davamız 31 Ocak'ta görülecek. Umarım beklediğimiz sonuç çıkar" şeklinde konuştu.

Aybike Eroğlu