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İran'ın ABD'ye attığı füzeler kontrollü çıktı

İran'ın ABD üslerini hedef alan füze saldırısının kontrollü olduğuna yönelik şüpheler artıyor. Saldırının ABD tarafına önceden haber verildiği ve bu sayede can kaybı yaşanmadığı kaydedildi. İran da hedefin Amerikan askerleri olmadığını açıkladı.
 10 Ocak 2020 07:05
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İran'ın ABD'ye attığı füzeler kontrollü çıktı

İran'ın Irak'taki ABD üslerini hedef alan füze saldırısının ardından yapılan açıklamalara karşın ortaya çıkan gerçekler füzelerin kontrollü şekilde hedeflere gönderildiği şüphesini artırdı. Süleymani'nin ABD operasyonu ile öldürülmesinin ardından İran ana kıtasından ateşlenen füzeler ABD'ye ait iki üssü hedef aldı. Devrim Muhafazıları komutanı Emir Ali Hacızade'nin de "Hedefimiz Amerikan askerleri değildi" sözleri de şüpheleri artırdı.

İran füze saldırısıyla ilgili Planet Labs tarafından yayınlanan uydu görüntülerinde el-Esed üssünde kritik noktaların tam isabetle vurulduğu görüldü.

12 FÜZEYE RAĞMEN KAYIP YOK

Önce Irak merkezi yönetimi, sonra o üslerde askeri bulunan ülkeler hiç kayıpları olmadığını, hatta yaralanan asker bile bulunmadığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump da kayıp ve yaralı askerleri bulunmadığını açıklayınca tansiyon düştü. Ancak İran'dan ateşlenen 12 füzeye rağmen burnu kanayan tek bir kişinin bile olmaması İran'ın saldırı öncesinde doğrudan ya da dolaylı olarak ABD'yi uyardığı şüphesini uyandırdı.

HEDEF ASKERLER DEĞİLDİ

İran'ın Kasım Süleymani suikastına misillemesinde '80 Amerikalı öldü' iddiasının ABD tarafından yalanlanması sonrası Tahran'dan da yeni bir açıklama geldi. Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, Irak'taki Amerikan askerlerine yönelik saldırılarının 'asker öldürmeyi hedeflemediğini' söyledi. Hacızade, "Füze saldırılarının hedefi Amerikan askerlerini öldürmek değil, Amerika'nın askeri teçhizatını hasara uğratmaktı" dedi.

Ardı ardına gelen açıklamalar da şüpheleri güçlendirdi. Arap basını, "İran saldırıdan önce bizi sözlü olarak bilgilendirdi" diyen Irak Başbakanı Abdül Mehdi'nin, ABD ve koalisyon güçlerini bilgilendirdiğini iddia etti. CNN International de benzer iddia da bulundu. Bir Arap yetkiliyi kaynak gösteren CNN, konuya ilişkin bir diğer özel haberinde ise Irak'lı yetkililerin bilgiyi almasının ardından "hangi üslerin vurulabileceği" konusunda ABD'yi bilgilendirdiği belirtildi.

CNN: ÖLDÜRMEK İSTEMİYORLARDI

CNN International da konuyla ilgili bir de analiz yayınladı. İran'ın saldırıdaki zamanlamasına dikkat çeken CNN, "İran askerlerin normalde sabahın erken saatlerinde uyuduğunu biliyordu. Saldırı için bu zamanı seçmek, muhtemelen üs etrafında dolanan asker sayısını en aza indirerek, ölen ya da yaralanan personel sayısını da minimize etmek içindi. Ayrıca ABD'nin güçlü bir hava savunma sisteminin yüksek alarm seviyesinde olduğu da biliniyordu" ifadelerine yer verilerek, "Her ikisi de ABD birliklerine ev sahipliği yapan Esad ve Erbil üssüne yönelik füze saldırıları, mümkün olan en fazla Amerikalıyı öldürmek için tasarlanmış bir eylem değildi" tespiti yapıldı.

FİNLANDİYA: HABERİMİZ VARDI

Saldırıya uğrayan Erbil'deki askeri üsde 80 askeri bulunan Finlandiya da iddiaları doğruladı. Bu ülkede yayın yapan Ilta-Sanomat gazetesi İran saldırısı öncesi Finlandiya'nın haberdar edildiğini aktardı. ABD'nin etkili medya mecralarından USA Today, "Amerika İran füzelerinin geldiğini biliyordu" başlıklı bir özel haber yayımladı.


İran Ukrayna uçağını füzeyle vurdu iddiası

ERKEN UYARI MUAMMASI

Gazetecilere açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "İran'ın üç bölgesinden dün gece kısa menzilli füze olduğunu tespit ettiğimiz 16 füze ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlu olduğu 2 üsse fırlatıldı. 11 füze el-Esed üssüne 1'i Erbil üssüne isabet etti. El- Esed üssünde bazı depo, taksi pistleri, otopark ve bir helikopter hasar gördü. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Koalisyon, ABD, dost kuvvetler veya sözleşmelilerden herhangi bir can kaybı olmadı" dedi. Erken uyarı sistemlerinin yapılan saldırının etkilerini minimize ettiğini belirten Esper, "Buradan hızlı bir şekilde haber vermeye çalıştık" dedi. Esper, ABD ve Irak'ın saldırı öncesinde bilgilendirilip bilgilendirilmediğine ilişkin sorulara ise yanıt vermedi. Erken uyarı sistemini öven ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de, bu nedenle zayiat verilmediğini belirtti.

DAHA SERT İNTİKAM ALACAĞIZ

Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade'nin, basın toplantısında, arka planda İran destekli, Haşdi Şabi, Ketaib Hizbullah gibi milis grupların bayraklarının bulunması dikkat çekti.

İran Genelkurmay Başkanlığı Güvenlik Dairesi Başkanı Abdullah Iraki, Irak'ta Ayn el-Esed'deki ABD üslerine dün düzenledikleri füze saldırısına atıfta bulunarak, "yakın gelecekte (ABD'den) daha sert bir intikam" alacaklarını söyledi. Tasnim Haber Ajansı'na göre, İsfahan'ın Erdistan ilçesinde konuşan Iraki, "Devrim Muhafızları Ordusu, lider Ayetullah Ali Hamaney'in pazılarından biridir ve yakın gelecekte düşmandan (ABD) daha sert bir intikam alacaktır." dedi. Hamaney'in Yüksek Askeri Danışmanı Yahya Rahim Safevi de, Kasım Süleymani'ye düzenlenen saldırının "CIA ve Mossad iş birliğiyle" gerçekleştiğini belirtti. Tebriz'deki Aşura Devrim Muhafızları Kışlası'ndaki konuşmasında Safevi, "Uluslararası terör istihbarat şebekeleri CIA ve Mossad, yanlış bir hesap yaparak bu cinayeti gerçekleştirdiler." ifadesini kullandı. Kasım Süleymani'nin yerine Kudüs Gücü Komutanı olarak atanan İsmail Gani, ABD'den yakında daha sert bir intikam alınacağını açıkladı.

ÇAVUŞOĞLU: IRAK ÇATIŞMA ALANI OLMASIN

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın yalnız olmadığını, zorlukları aşmak için Türkiye'nin Irak ile beraber çalışacağını söyledi. Çavuşoğlu, Irak'taki temasları kapsamında Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ile görüşmesinden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ziyareti gerçekleştirdiğini aktaran Çavuşoğlu, "Irak ile birlikte bu zor günleri aşmak için beraber çalışacağız." dedi. Bölgede artan gerginliğe vurgu yapan Çavuşoğlu, "Biz Irak'ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz." mesajını verdi. Irak'ın DEAŞ ve PKK terör örgütleri gibi sorunlarına işaret eden Çavuşoğlu, "Herkesin Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyması gerekiyor." dedi.

Çavuşoğlu, Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Berhem Salihi ve Başbakan Adil Abdulmehdi'yle de bu konuları ele aldıkları bilgisini paylaştı.

M. Şakir Saraç

Yeni Şafak
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