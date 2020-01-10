Dünya Bankası: Türkiye ne büyüyecek ne de küçülecek

Küresel ekonomik büyümenin yavaşladığı son yıllarda tahminler sürekli değişiyor. Merkez Bankalarının tahminleri, analizleri değişen hava şartlarına göre revize ediliyor. Dünya Bankası'nın 'Küresel Ekonomik Görünüm' raporuna göre, küresel ekonomik büyüme beklentisinin 2019 yılı için yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e, 2020 yılı için yüzde 2,7'den yüzde 2,5'e, 2021 için ise yüzde 2,8'den yüzde 2,6'ya çekildi. Küresel ekonominin 2022 yılında ise yüzde 2,7 seviyesinde büyümesi tahmin ediliyor. Dünya Bankası raporunda ilerleyen dönemde küresel yatırımların ve ticaretin kademeli şekilde iyileşmesinin beklendiği, buna rağmen küresel ekonomik görünümde halen bazı aşağı yönlü baskıların olduğu ifade edildi. Dünya Bankasının raporunda gelişen ekonomiler için büyüme beklentisi ise 2019 yılı için yüzde 4'ten yüzde 3,5 seviyesine, 2020 için yüzde 4,6'dan yüzde 4,1'e, 2021 için yüzde 4,6'dan yüzde 4,3'e düşürüldü.

Türkiye için 2019'a ilişkin daha önce yüzde 1 olarak tahmin edilen daralma rakamı 2019'da revize edilmesinin ardından değiştirilmedi. Türkiye ekonomisinde 2019'da daralma olmayacak. Raporda, 2020 büyüme tahmini yüzde 3, 2021 yılı büyüme tahmini ise yüzde 4 seviyesinde sabit tutuldu. Çin'e yönelik büyüme tahminleri 2019 yılı için yüzde 6,2'den yüzde 6,1'e, 2020 için yüzde 6,1'den yüzde 5,9'a, 2021 yılı için ise yüzde 6'dan yüzde 5,8'e çekildi. Raporda Rusya için 2019 yılı büyüme tahmini yüzde 1,2 seviyesinde sabit tutuldu fakat beklenti 2020 yılı için yüzde 1,8'den yüzde 1,6 seviyesine çekildi. Bu ülkeye ilişkin 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 1,8 seviyesinde sabit bırakıldı. Brezilya'ya yönelik büyüme tahmini 2019 için yüzde 1,5'ten yüzde 1,1'e, 2020 için yüzde 2,5'ten yüzde 2 seviyesine indirildi. 2021 için ise yüzde 2,3'ten yüzde 2,5'e çıkarıldı.

GELİŞMİŞ EKONOMİLER GERİLEDİ

Gelişmiş ekonomilerin büyüme beklentisi ise 2019 için yüzde 1,7'den yüzde 1,6'ya, 2020 yılı için yüzde 1,5'ten yüzde 1,4'e çekilirken bu rakam 2021 yılı için ise yüzde 1,5 seviyesinde sabit tutuldu. Raporda ABD'nin büyüme beklentisi 2019 için yüzde 2,5'ten yüzde 2,3'e düşürüldü fakat 2020 için ise büyüme tahmini yüzde 1,7'den yüzde 1,8'e, 2021 yılı için ise yüzde 1,6'dan yüzde 1,7'ye yükseltildi.

'POLİTİKANIN SIKILAŞTIRILMASINI BEKLİYORDUK ŞAŞIRDIK'

Dünya Bankası Ekonomik Kalkınma Görünümü Grubu (DECPG) Yöneticisi Franziska Ohnsorge, Türkiye'nin geçen yıl beklenenden daha olumlu bir performans sergilediğini belirtti. Ohnsorge "Biz politikanın sıkılaştırılmasını bekliyorduk. Fakat böyle bir durum gerçekleşmedi. Ekonomi canlandırıldı. Türkiye yukarı yönlü olarak 2019 yılında bizi şaşırttı. Türkiye ekonomisinin yeniden büyümesini artırmasını bekliyoruz. 2020 yılında yüzde 3,0 seviyesinde döngüsel bir büyümenin kaydedilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı

'FİNANSAL PİYASALAR BİR DAHA BASKILANMAMALI'

Franziska Ohnsorge "Türkiye'de ekonomik büyümenin kademeli bir şekilde artmasını bekliyoruz. Bu bazı güçlü varsayımlara dayanıyor. Örneğin finansal piyasaların bir daha baskılanmaması gibi. Bunun gerçekleşebilmesi için küresel koşulların olumlu olması gerekiyor. Fakat bu, aynı zamanda Türkiye'de yerel bazda doğru politika kararlarının da verilmesini gerektiriyor. Bu büyüme beklentisi, finans piyasalarının istikrarlı olmaya devam etmesi yönündeki varsayıma dayanıyor" dedi.

ALİ YILDIRIM