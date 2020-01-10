Korucu olmak için başvurduğunda tacizci olduğu ortaya çıktı

Tunceli'de taciz iddiasıyla infiale neden olayın detayları ortaya çıktı.

Adli birimlerden elde edilen bilgilere göre, telefon dükkanı ve bilgisayar oyun salonu işleten H.Y. korucu olmak için jandarmaya başvurdu.

H.Y. hakkında güvenlik soruşturma süreci başladı. Güvenlik soruşturması esnasında H.Y. nin işyerinde bir çok çocuğa tecavüz ettiği ortaya çıktı.

Şüpheli H.Y. tecavüz ettikleri kişilerin görüntülerini bilgisayara kaydedip, şantaj amaçlı kullandığı ortaya çıktı.

Daha sonra, kamera görüntüleriyle ortaya çıkan yaşları 15-16 yaşlarındaki çocuklara ulaşıldı ve ifadeleri alındı. Şüpheli H.Y'nin bir çoğuna tecavüz ettiği, oyun salonunun arka bölümünde cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. En az beş çocuğa tecavüz ettiği ortaya çıkan H.Y. ile birlikte ismi açıklanmayan iki kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.