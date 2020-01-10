Kreş öğretmenlerine robotik ve kodlama eğitimi
|10 Ocak 2020 08:21
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Yenimahalle Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde 21'inci Yüzyıl becerileriyle donatılmış nesiller yetiştirmek, algoritmik düşünceyi öğretmek amacıyla Eğitim Uzmanı Hüseyin Demir tarafından 'Robotik ve Kodlama' eğitimi verildi.
Yenimahalle Belediyesi bünyesinde bulunan 10 kreş ve gündüz bakımevinde eğitim veren tüm öğretmenler teknolojinin eğitim ortamına entegrasyonu, eğitim teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, çocuklarda problem çözme becerisi, mücadele ruhu ve muhakemenin geliştirilmesi amacıyla uygulamalı olarak robotik ve kodlama eğitimi alırken, öğretmenler hem öğrendi hem de eğlendi. Programda, 21'inci yüzyıl becerileri üzerine yapılan sunumun ardından yaratıcılık, üretkenlik ve hayal gücünü arttırmak için çalışmalar yapıldı.
Okul öncesi dönemde kodlamanın önemi hakkında eğitimcilere bilgi verildi. Program boyunca verilen bilgilerin uygulamalar ve çeşitli aktivitelerle geliştirilmesi ve temelinin oluşturulması sağlandı. Program sonunda eğitimcilere sertifika verildi.
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