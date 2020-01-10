Balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı: 3 kişi kayıp
|10 Ocak 2020 08:24
|Yazdır
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kilyos açıklarında Rus bayraklı tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması soncu kaybolan 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, saat 06.30'da İstanbul Boğazı'nın kuzeybatısı 5 mil mesafesinde Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı trol teknesinin çarpıştığı belirtildi.
Kazada teknenin battığı, 3 kişinin bölgede bulunan balıkçılar tarafından kurtarıldığı ihbarının alınması üzerine olay yerine sahil güvenlik botu ve bir sahil güvenlik helikopterinin görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Kayıp olduğu değerlendirilen 3 şahsın bulunması maksadıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait botun da iştirak ettiği kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan İstanbul Boğazı sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ile çift yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı.
Sabah saatlerinde özellikle Boğaz çevresinde etkili olan sis, deniz ulaşımını aksattı.
Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edilirken kara yollarında da sürücüler yer yer görüş mesafesinin azalması nedeniyle zor anlar yaşadı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi yolcu feribotuna çarptı
10 Ocak 2020 09:42
|Aksaray'da işçileri taşıyan servis aracı ile otomobil çarpıştı, çok sayıda yaralı
10 Ocak 2020 09:20
|Almanya'da yine bir Türk'ün kahramanlığı konuşuluyor
10 Ocak 2020 08:31
|Korucu olmak için başvurduğunda tacizci olduğu ortaya çıktı
10 Ocak 2020 08:00
|Dolandırıcılara 14 bin 500 dolar kaptırdı
09 Ocak 2020 21:51
|Bizans Dönemi'ne ait 40 sikke ele geçirildi
09 Ocak 2020 20:41
|Lise öğrencisinin feci sonu!
09 Ocak 2020 19:31
|Isparta'da ilçe sağlık müdürü darbedildi
09 Ocak 2020 19:27
|Eski öğretmen, öğrencinin başına demir çubukla vurarak yaraladı
09 Ocak 2020 18:42
|Sivas Adliyesi Seri Muhakeme Bürosunda ilk dava görüldü
09 Ocak 2020 17:56