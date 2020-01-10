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Doğum yapan anneye 7.500 TL destek

Doğum yapan çalışan kadına destek bu yıl da devam ediyor. Bir çocuklu asgari ücretli anneye süt ve emzirme parası, doğum ve kreş yardımıyla 7.500 TL ödenecek
 10 Ocak 2020 08:16
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Doğum yapan anneye 7.500 TL destek

Hükümet, bu yıl da doğum yapan çalışan kadınlara, süt ve emzirme parası, doğum ve kreş yardımı, yarım gün çalışma desteği vermeye devam edecek. Bir çocuklu asgari ücretli bir anneye ödenen para 7.500 lirayı geçecek. Bu tutar çocuk sayısı ve brüt maaşa göre değişirken 4 bin lira brüt ücreti olan bir anne için ödenen toplam miktar ise 11 bin liraya ulaşacak.

450 MİLYON TL YARDIM YAPILDI

Hükümet, geçen yıl yaklaşık 1 milyon çocuk için yaklaşık 450 milyon lira doğum yardımı yaptı. Çoklu doğum yardımı kapsamında yaklaşık da 13 bin 500 hanede yaşayan 30 bine yakın çocuk için 20 milyon lira kaynak aktarıldı. Asgari ücret bu yıl Asgari Geçim İndirimi ile birlikte 2 bin 324 lira olurken bir kereye mahsus 180 lira olarak uygulanan emzirme yardımı bu yıl için 200 lira civarında olacak. SSK'lı çalışan kadınlar doğum yardımı adı altında izin döneminde iş görmezlik parası alıyor. Bu haktan yararlanabilmek için en az 90 gün sigorta primi ödenmesi koşulu bulunuyor. Bu tutar çalışan annenin son üç aylık brüt ücretine göre hesaplanıyor ödeniyor. Günlük brüt ücret ve bunun üçte ikisi anneye ödeniyor. Çalışan annenin ilk çocuğunda alacağı destek 7 bin 500 lirayı geçiyor. Anneler, çocuk okula başlayıncaya kadar yarım gün çalışma hakkından yararlanabiliyor. Yasal doğum izninin ardından ilk çocuk için 60 gün, ikinci çocuk için 120 gün, üç ve daha fazla çocuk için 180 gün yarım gün çalışılıyor ve tam maaş alıyor. Böylece anneler yarı zamanlı çalışsa da tam maaş alıyor. Çocuğu engelli doğan anneler ise 12 ay süreyle yarı zamanlı çalışabiliyor. Çalışan anneler süt parası diğer adıyla emzirme ödeneğinden da yararlanabiliyor. Bu yıl için alınacak süt parasının 200 lira olması bekleniyor.

KURUMSAL ÇOCUK BAKIM PROJESİ

Küçük çocuğu olan ve sigortalı çalışmak isteyen binlerce annenin yüzünü güldürecek "Kurumsal Çocuk Bakım Projesi" başladı. Projeden iş arayan, işe geri dönmek isteyen ya da 4A sigortalısı olarak bir işverenin yanında çalışan anneler yararlanabilecek. Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi ile uygulama illerinde yaşayan ve ilk önce kayıt yaptıran 10 bin 250 anne, gerekli şartları taşımışa halinde mali destekten yararlanacak. Yararlanma hakkı kazanan annelere 24 ay süresince toplam 15 bin 600 lira destek ödemesi yapılacak.

Hazal Ateş
Sabah
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