Almanya'da yine bir Türk'ün kahramanlığı konuşuluyor
|10 Ocak 2020 08:31
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Almanya'nın Duesseldorf kentinde salı günü meydana gelen olayda güvenlik görevlisi Gümüşhaneli Murat Alkan (46) rutin devriyesi sırasında bir ses duydu. Alkan, kalabalığı görüp koşunca bir otomobilin Ko Kanalı'na düştüğünü gördü. Alkan, aracın sulara gömülmeye başlaması üzerine tereddüt etmeden kanala atladı. Onlarca kişi yaşananları izleyip sosyal medyadan yayın yaparken Alkan önce ayağında sakatlığı olan yaşlı adamın kemerini söküp çıkardı. Bir alman vatandaşı da bunun üzerine suya girip yaşlı kadını kurtardı. Bir kez daha suya dalan Alkan araçta küçük çocuk olup olmadığını da kontrol etti. Derinliği 3 metreyi bulan ve dibi balçık olan kanala 2 kez girip çıkan Alkan'ı onlarca kişi hayretler içinde izledi.
"YİNE OLSA YİNE YAPARIM"
"Yine olsa yine yaparım" diyen Alkan o anları şöyle anlattı: "Ben insanlık görevimi yaptım. Kanala girerken hiç tereddüt etmedim. Ön tarafı batmaya başlayan aracın kapısını açmakta zorlandım. Araçtakilerin kemerlerini çözdüm. Yaşlı bir adamı çıkardım. Adam ayaklarından rahatsızdı. Bu sırada yardıma gelen biri, kadını çıkardı. Bunlar olurken onlarca kişi izledi. Yaşlı insanları kurtarmaya vesile olduğumuz için çok sevindim ancak ben suya atlarken etrafta çok sayıda insan vardı. Sadece seyrettiler. Cep telefonları ile video çekme derdine düşmüşlerdi. İnsanlık ölmüş... Ben atlamasaydım o arkadaş da atlamazdı. Yaşlı çift oracıkta herkesin gözü önünde can verirdi. Bizde insanlık ölmedi."
İbrahim Taş
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