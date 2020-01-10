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FETÖ'cü olduğu iddia edilmişti, Büyükşehir'de Genel Müdür Yardımcısı oldu

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre: FETÖ'nün Belediyeler İmamı olarak bilinen Erkan Karaarslan'ın girişimleriyle Aydın Büyükşehir Belediye'sinde önce Genel Sekreter Yardımcısı daha sonra ise Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü olan Erdoğan Öztürk, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı
 10 Ocak 2020 08:46
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FETÖ'cü olduğu iddia edilmişti, Büyükşehir'de Genel Müdür Yardımcısı oldu

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre: FETÖ'nün Belediyeler İmamı olarak bilinen Erkan Karaarslan'ın girişimleriyle Aydın Büyükşehir Belediye'sinde önce Genel Sekreter Yardımcısı daha sonra ise Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü olan Erdoğan Öztürk'e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kapılarını açtı.

Geçtiğimiz yıl Aydın'daki görevinden istifa ederek CHP'nin Didim İlçe Belediye Başkan aday adayı olan ancak seçilemeyen Öztürk, Yavaş tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı.

ATAMALARI YAPIYORDU

Ö.'ün Karaarslan'la irtibatı olduğuna ilişkin S.S. isimli bir tanık Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vermişti. İfadeye göre, Öztürk dahil olmak üzere Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey çok sayıda ismin ataması Karaarslan sayesinde gerçekleşti.

Öztürk'ün Aydın ASKİ'de Genel Müdür olduğu dönemde Karaaslan'ın şirketi Muhkem A.Ş.'ye haksız şekilde ödeme yapıldı. Ödeme evraklarını imzalamak istemeyen personeller iddiaya göre, Öztürk tarafından Aydın'ın Buharkent, Karacadu ve Karpuzlu gibi şehir merkezine en uzak ilçelere sürüldü.

Ayrıca Karaarslan'ın Muhkem şirketine ödeme yapılmasını sağlayan dönemin Destek Hizmetleri Daire Başkanı Nermin C. şu an ASKİ Genel Müdür Yardımcısı. Canyurt sahte evrakla ödeme yaptırdığı iddiasıyla Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Aynı davada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu ile birlikte FETÖ Karaaslan da sanık olarak yargılanıyor.

Sema ALİM DALGIÇ

Sabah
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