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Üniversite'den başarılı öğrenciyi yetiştiren öğretmene teşekkür

Ankara Üniversitesi yeni uygulamasıyla Üniversite'den başarılı öğrenciyi yetiştiren öğretmene teşekkür etti.
 10 Ocak 2020 08:41
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Üniversite'den başarılı öğrenciyi yetiştiren öğretmene teşekkür

Ankara Üniversitesi bu yıl yeni bir uygulama başlattı.

Not ortalaması 3,5 üzeri olan öğrencilerin ailelerine teşekkür etti. Ayrıca öğrenciye "öğrencilik yaşamınızda sizi en çok etkileyen öğretmeniniz kimdi" sorusunu sordu. Öğrencinin verdiği cevaba göre, başarılı öğrenciyi yetiştiren, öğretmene de teşekkür mektubu gönderdi.

Almış olduğu teşekkür mektubunu sosyal medyada paylaşan bir öğretmen "hayatımda hiç bu kadar anlamlı ve kalbime dokunan, beni mesleğimle onurlandıran bir metup almamıştım' notunu düştü.

Üniversite'den gönderilen teşekkür mektubu:

Memurlar.Net
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